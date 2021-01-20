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Запретили въезд в Литву на пять лет Киркорову. В чем причина?

13:00 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Во вторник в Литве парламентские комитеты по национальной безопасности и обороне, а также по культуре провели специальное заседание по поправкам к закону о правовом положении иностранцев.

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Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет

Глава МВД Литвы Агне Билотайте указала на неприемлемость позиции российского исполнителя в вопросе присоединения Крыма к России.
Российский исполнитель Филипп Киркоров не сможет впредь до особого решения въехать в Литву. Департамент миграции при МВД балтийской республики сроком на 5 лет внес его во вторник в список нежелательных в стране лиц.

"Отношение к таким исполнителям у нас однозначное, поэтому сомнений по вопросу включения Киркорова в список нежелательных лиц не возникло", - заявила журналистам глава МВД Агне Билотайте, указав на неприемлемость позиции российского исполнителя в вопросе присоединения Крыма к РФ в 2014 году.

МИД Литвы в понедельник обратился в департамент миграции с ходатайством о запрете Киркорову на въезд в страну. Имя Киркорова, вместе с которым упоминается и певец Михаил Шуфутинский, привлекло внимание литовского МИД в связи с тем, что организаторы их гастролей в Литве, которые были отозваны из-за эпидемии коронавируса, получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов. Такие выплаты назначаются организаторам и других отозванных культурных мероприятий, однако случай с исполнителями из РФ вызвал скандал в литовских СМИ, на который поспешил отреагировать МИД.

Во вторник в Литве парламентские комитеты по национальной безопасности и обороне, а также по культуре провели специальное заседание по поправкам к закону о правовом положении иностранцев. По словам замминистра иностранных дел республики Эгидиюса Милюнаса, необходимо внести в закон изменения, оговаривающие критерии для обоснования запрета на въезд в страну таких российских исполнителей, как Киркоров и Шуфутинский.

Источник: ТАСС

артист запрет на въезд крым литва Филипп Киркоров
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