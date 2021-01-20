Выдвинул трансгендера Рейчел Левин на пост помощника министра здравоохранения Байден

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост помощника министра здравоохранения Рейчел Левин, которая в случае утверждения ее кандидатуры в сенате станет первым трансгендером в истории американской администрации.
"Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию", - говорится в заявлении Байдена.
В настоящее время Левин возглавляет департамент здравоохранения штата Пенсильвания. Как отмечает газета Washington Post, в случае перехода на федеральный уровень она будет курировать ключевые подразделения и программы минздрава.
Источник: РИА Новости