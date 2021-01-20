Детальный гороскоп на февраль 2021 года от астролога Анжелы Перл для каждого знака зодиака

В феврале Весов ожидает новость, которая поделит всю их жизнь на «до» и «после».

Любое действие человека отображается на Вселенной, как и любые перемены в астрологии накладывают свой отпечаток на будущее

Гороскоп от Анжелы Перл на февраль 2021 года обещает каждому знаку зодиака кардинальные перемены в жизни. Взаимосвязь между людьми разных стихий и звёздами настолько велика, что порой они зависят друг от друга на все 100%. Любое действие человека отображается на Вселенной, как и любые перемены в астрологии накладывают свой отпечаток на будущее представителей гороскопа.

Гороскоп от Анжелы Перл на февраль 2021 года для представителей огненных знаков

Знаки зодиака, рожденные под созвездием Овна, отличаются особой эмоциональностью. Иногда, конечно, это не идет им на руку, но в других же случаях именно такая черта помогает людям понять, насколько искренними и честными бывают эти знаки. Пускай Овен выскажет все, что думает, не подбирая выражений и правильных слов, но он никогда не станет за спиной обсуждать человека в его отсутствие, а за это ему громадный плюс в карму.

Львам стоило бы попридержать свои принципы и рассуждения на лучшие времена, ведь никто не знает, как бы они поступили, окажись в трудной ситуации. Даже те поступки, которые, казалось бы, совершаются в окружении этого знака во вред ему, в результате будут иметь положительный исход, главное – не кипятиться.

Страх измениться в худшую сторону у Стрельцов так велик, что иногда они реально начинают верить в то, что они стали на 3 см ниже и на 6 кг полнее. Такое отношение к критике окружающих, несомненно, закаляет, дает возможность адекватно оценивать себя со стороны и явно подталкивает на самосовершенствование, чего так иногда не хватает современному человеку.

Прогноз от Анжелы Перл на февраль 2021 года тригону Воды

Каждый знак зодиака в стихии Воды по-своему уникален, особенно если это Скорпион. Да, конечно, этот специфический человек способен изрядно потрепать нервы, но в целом это происходит ради всемирного блага. Февраль подготовил для Скорпиона новые романтические приключения, которые точно будут иметь очень приятный исход.

Рыбам стоило бы выключить уже свое извечное состояние паникера и научиться наслаждаться тем, что у них есть. Во всяком случае паника еще никогда не доводила до добра. Причин и поводов для нервов нет, ведь февраль покровительствует этому знаку и раскрывает много новых возможностей.

Успех в феврале к Ракам придет однозначно, и случится это тогда, когда они научатся отпускать ситуацию, забывать, прощать и двигаться дальше. Звезды советуют остановиться, оценить свое положение, сказать спасибо всему происходящему и ушедшему из жизни и идти вперед, несмотря ни на что.

Что ожидает знаков стихии Земли в феврале 2021 года, по словам Анжелы Перл

Конец зимы непростой период, но обстоятельства складываются так, что Козероги как раз в это время смогут решить все свои финансовые трудности, и даже позволить себе немного больше обычного. К слову, вполне возможно, что именно в этом месяце знака ожидает улучшение жилищных условий посредством переезда в новый, красивый дом.

Когда на горизонте появляется возможность отдохнуть, Тельцам трудно устоять. Не удивительно, что лень часто преобладает над этим знаком, ведь, как говорят в народе, «Делу время, а потехе – час». В любом случае очень скоро знак, рожденный под данной стихией, это осознает и начнет действовать более осторожно и ответственно.

Девы решили, что они «бессмертные пони» в плане работы и взвалили на себя очень много лишних проблем, пускай даже близких людей. Конечно, будет очень трудно, ведь любая работа занимает время, тянет за собой финансовые потери, но в конце концов любой труд должен быть вознагражден. Решение проблем на работе и, конечно же, благодарность со стороны родных – лучшая награда за то, что делают Девы.

Что сулит гороскоп от Анжелы Перл для Воздушных знаков на февраль 2021 года

В феврале Весов ожидает новость, которая поделит всю их жизнь на «до» и «после». Впрочем, время довольно благоприятное для того, чтобы немного пересмотреть собственные принципы и решить все непривычным и, возможно, слегка нетрадиционным способом. Все будет хорошо, главное только этого захотеть.

Близнецам стоило бы держать язык за зубами и не распространяться о своем внезапно свалившемуся на голову счастье. Учитывая нынешнее положение современного человека, дела у Близнецов будут складываться очень неплохо.

Мало что в феврале будет зависеть от самого Водолея, но проблемы обойдут его стороной. Немного перемен вокруг знака пойдут только на пользу ему. К слову, очень хорошо будут складываться семейные дела и вопросы того, что касается отношений с родными и близкими людьми. А к началу месяца возможно даже пополнение в кругу семьи.

Источник: rsute.ru