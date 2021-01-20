Новых зараженных коронавирусом нашли за сутки на 20 января в Бердске. Сколько их, узнайте

По данным оперативного штаба на 20 января в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 242 жителя города, 50 детей.
Тестов взято - 128.
Выздоровевших и выписанных - 1117.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 1174 случая.
Всего в городе официально зарегистрировано 1174 случая.
По данным оперативного штаба на 20 января в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 242 жителя города, 50 детей.
Тестов взято - 128.
Выздоровевших и выписанных - 1117.
От редакции
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