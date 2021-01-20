Новых зараженных коронавирусом нашли за сутки на 20 января в Бердске. Сколько их, узнайте

Всего в городе официально зарегистрировано 1174 случая.

Тестов взято - 128

По данным оперативного штаба на 20 января в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 242 жителя города, 50 детей.

Тестов взято - 128.

Выздоровевших и выписанных - 1117.



На сегодняшний день 5 новых пациентов с положительным COVID 19.Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 1174 случая.