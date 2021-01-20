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Что запрещено делать 21 января 2021 года в Емельянов день: До скольки нельзя работать сегодня?

21:20 20.01.2021 Фото: wikimedia.org
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Плохая примета варить и пить кисель. Раньше считалось, что это привлечет несчастья и даже трагедии в дом.

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В народе говорят, что в этот день всегда разыгрывается метель, поэтому и называли его Емельян – накрути буран

21 января наступает Емельянов день. В народе говорят, что в этот день всегда разыгрывается метель, поэтому и называли его Емельян – накрути буран. В первой половине дня строго запрещено работать, в том числе готовить, убираться и стирать.

Плохая примета варить и пить кисель. Раньше считалось, что это привлечет несчастья и даже трагедии в дом.

Нельзя 21 января проводить его в одиночестве, иначе весь год так и пройдет. Лучше собраться за столом с приятными людьми, только отмалчиваться не стоит. Нужно рассказать что-то веселое, тогда год будет веселым и полным на счастливые события.

Тем, кто заболеет 21 января, не стоит расстраиваться. По народной примете, принявший свою болезнь, как должное, пойдет быстро на поправку. А тот, кто будет стонать и жаловаться, может еще долго проваляться в постели.

Источник: izvmor.ru

21 января 2021 Емельянов день запреты дня кисель
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