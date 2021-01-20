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"Не трогайте меня и нашу семью!": резко ответила по поводу "просьбы" с похоронами вдова Грачевского

15:00 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская разместила в Instagram-stories пост, где в резкой форме заявила, что никого не просила помогать с организацией похорон режиссера.
Ранее художник Никас Сафронов заявил в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале, что предлагал Белоцерковской помощь, в том числе финансовую, в организации похорон. Он добавил, что предлагал вдове режиссера прийти в студию, но та отказалась.

"Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо!" – написала Белоцерковская.

В другом сообщении она отметила, что обращалась с "просьбой" из-за места на кладбище, однако данный вопрос также урегулировала самостоятельно.
Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В воскресенье его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино. Режиссера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.

Источник: РИА Новости

ералаш режиссер скончался Екатерина Белоцерковская Борис Грачевский
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