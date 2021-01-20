20.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Спасли из горящего барака двоих мужчин ночью в Новосибирске

12:45 20.01.2021 Фото: МЧС по НСО
0

Чуть более часа понадобилось огнеборцам для локализации пожара на площади 100 квадратных метров, отстояв от огня часть дома и соседние постройки.

% name% title
Сотрудники МЧС России спасли двух мужчин во время пожара в Новосибирске

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России реагировали на пожар по повышенному рангу в Октябрьском районе города Новосибирска, в ходе которого спасли двоих мужчин. Причину устанавливают дознаватели чрезвычайного ведомства.

20 января в 01:07 (вр.местн.) поступило сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном жилом доме по улице Обская. Уже через пять минут первые пожарные расчеты были на месте вызова. По прибытии было установлено, что горит квартира на первом этаже, из здания шёл густой чёрный дым, происходило интенсивное горение, распространение огня на кровлю.

Сотрудники МЧС России реагировали по повышенному номеру сложности пожара, усиливая задействованную группировку, одновременно с тушением возгорания производили защиту от огня соседних квартир и разведку в здании на наличие людей. На месте происшествия развернули штаб пожаротушения.

В ходе разведки огнеборцы обнаружили двух человек, которых эвакуировали на свежий воздух и передали бригадам скорой помощи. По оперативной информации один из двух мужчин был без признаков жизни, медикам удалось реанимировать его на месте происшествия. Оба пострадавших госпитализированы.

Чуть более часа понадобилось огнеборцам для локализации пожара на площади 100 квадратных метров, отстояв от огня часть дома и соседние постройки. Ещё около десяти минут ушло на ликвидацию открытого горения. В ходе проливки и разборки обгоревших конструкций, осуществлялся осмотр квартир, перекрытий и стен на наличие скрытых очагов горения при помощи тепловизора. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 13 человек из них трое детей. На место пожара привлекался автобус для обогрева людей от администрации Октябрьского района.

% name% title
% name% title
% name% title
% name% title

Источник: МЧС по НСО

огнеборцы огонь пожар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видели пожар?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Смерть от коронавируса: скончались 7 пациентов за сутки на 20 января в Новосибирской области
13:37 20-01-2021
Смерть от коронавируса: скончались 7 пациентов за сутки на 20 января в Новосибирской области
Статистика коронавируса: Сколько зараженных за сутки на 20 января нашли в Новосибирской области
13:36 20-01-2021
Статистика коронавируса: Сколько зараженных за сутки на 20 января нашли в Новосибирской области
БердскИщет матерящих продавцов и проламывающих двери в ТЦ "Мария-Ра" на ул. Красной Сибири банду малолеток в Бердске начальник ОМВД Владимир Соколов
13:30 20-01-2021
Ищет матерящих продавцов и проламывающих двери в ТЦ
Выдвинул трансгендера Рейчел Левин на пост помощника министра здравоохранения Байден
13:30 20-01-2021
Выдвинул трансгендера Рейчел Левин на пост помощника министра здравоохранения Байден
Маникюр 2021: Модные идеи с полосками
13:20 20-01-2021
Маникюр 2021: Модные идеи с полосками
Фото: Кто потерял подростка с ошейником в микрорайоне Северном?
13:20 20-01-2021
Фото: Кто потерял подростка с ошейником в микрорайоне Северном?
Почти тысяча человек привились в первый день массовой вакцинации в Новосибирской области
13:15 20-01-2021
Почти тысяча человек привились в первый день массовой вакцинации в Новосибирской области
Запретили въезд в Литву на пять лет Киркорову. В чем причина?
13:00 20-01-2021
Запретили въезд в Литву на пять лет Киркорову. В чем причина?
Назвал фатальную ошибку при лечении коронавируса дома Мясников
13:00 20-01-2021
Назвал фатальную ошибку при лечении коронавируса дома Мясников
БердскЭкс-мэр Илья Потапов вернулся с семьей в Бердск
12:51 20-01-2021
Экс-мэр Илья Потапов вернулся с семьей в Бердск