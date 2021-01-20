Спасли из горящего барака двоих мужчин ночью в Новосибирске

Чуть более часа понадобилось огнеборцам для локализации пожара на площади 100 квадратных метров, отстояв от огня часть дома и соседние постройки.

Сотрудники МЧС России спасли двух мужчин во время пожара в Новосибирске

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России реагировали на пожар по повышенному рангу в Октябрьском районе города Новосибирска, в ходе которого спасли двоих мужчин. Причину устанавливают дознаватели чрезвычайного ведомства.

20 января в 01:07 (вр.местн.) поступило сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном жилом доме по улице Обская. Уже через пять минут первые пожарные расчеты были на месте вызова. По прибытии было установлено, что горит квартира на первом этаже, из здания шёл густой чёрный дым, происходило интенсивное горение, распространение огня на кровлю.

Сотрудники МЧС России реагировали по повышенному номеру сложности пожара, усиливая задействованную группировку, одновременно с тушением возгорания производили защиту от огня соседних квартир и разведку в здании на наличие людей. На месте происшествия развернули штаб пожаротушения.

В ходе разведки огнеборцы обнаружили двух человек, которых эвакуировали на свежий воздух и передали бригадам скорой помощи. По оперативной информации один из двух мужчин был без признаков жизни, медикам удалось реанимировать его на месте происшествия. Оба пострадавших госпитализированы.

Чуть более часа понадобилось огнеборцам для локализации пожара на площади 100 квадратных метров, отстояв от огня часть дома и соседние постройки. Ещё около десяти минут ушло на ликвидацию открытого горения. В ходе проливки и разборки обгоревших конструкций, осуществлялся осмотр квартир, перекрытий и стен на наличие скрытых очагов горения при помощи тепловизора. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 13 человек из них трое детей. На место пожара привлекался автобус для обогрева людей от администрации Октябрьского района.

Источник: МЧС по НСО