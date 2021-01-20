Об опасностях во время активного зимнего отдыха напомнил жителям Новосибирской области СК

СК России предупреждает об опасностях при организации активного зимнего отдыха

Следственным комитетом Российской Федерации обобщены и проанализированы отдельные случаи травмирования и гибели людей при самостоятельной организации активного зимнего отдыха. Речь идет о таких зимних забавах, как катание на тюбингах и «ватрушках», а также спусках с лыжных склонов.

Как показывает практика, простые, казалось бы, на первый взгляд увлечения без должной осмотрительности могут обернуться серьезными травмами, в том числе смертельными. Только за неполный январь текущего года отмечено порядка 19 случаев подобных происшествий, по фактам которых следователями СК России в разных регионах страны организовывались доследственные проверки и возбуждались уголовные дела.

Так, в Новосибирской области расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку (ст. 109 УК РФ). 1 января, находясь на спуске горнолыжной трассы, 22-летняя женщина отпустила из рук ледянку, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. От полученных травм ребенок скончался. При этом следователи установили, что база, на которую самовольно прошли люди, не работала в связи с погодными условиями, и имелись соответствующие запрещающие знаки.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), устанавливаются обстоятельства травмирования 7-летней девочки при катании на трассе горнолыжного комплекса 1 января 2021 года. По данным следствия, девочка вместе с матерью во время спуска с горы на тюбинге перевернулись, в результате чего малолетняя получила закрытый перелом бедра и была госпитализирована. Кроме того, следователи этого же региона расследуют уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ) о гибели 3 января 3-летней девочки, которая 31 декабря 2020 года попала в больницу после удара о дерево при спуске на тюбинге со склона горы в лесу.

Столичными следователями расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 15 января 2021 года при катании на тюбинге с горки в северо-западном округе города Москвы малолетний мальчик ударился головой и потерял сознание. Ребенок от полученной травмы скончался. Место не было оборудовано для катания.

Следственными органами СК России по Ярославской области расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности): 4 января 4-летний мальчик получил травмы головы и был доставлен в реанимацию после очередного спуска на тюбинге, столкнувшись с другими отдыхающими. По аналогичной статье (ч. 2 ст. 238 УК РФ) расследуется уголовное дело и в Чите, где 1 января на спортивном комплексе «Гора Светлая» женщина в нарушение запретов каталась на «ватрушке» на горнолыжной трассе. Вылетев за пределы трассы, она получила смертельную травму, ударившись о стоящий трактор.

В Саранске Республики Мордовия 2 января при спуске на «ватрушке» с необорудованной горки 35-летняя местная жительница получила травмы, в результате которых скончалась в больнице. Следователями проводится доследственная проверка. В Туле мужчина скончался от травм, полученных 3 января в результате удара о дерево при катании на тюбинге в необорудованном месте. В Кемеровской области в период с 5 по 7 января произошли три таких случая, и пострадали четверо детей, которые получили серьезные травмы. В каждом случае катание на «плюшках» происходило на необорудованных склонах. Все эти случаи исследуют следователи регионального СК России.

А в Амурской области следователи проверяют обстоятельства травмирования ребенка при катании 10 января на тюбинге, буксируемом автомобилем. Тюбинг был прикреплен к автомобилю, когда другая машина при движении бортом сбила «ватрушку».

Случаи травмирования при спуске со склонов, в том числе не предназначенных для катания, отмечались в Ленинградской, Амурской, Тамбовской и Челябинской областях, а также в Республике Карелия.

Кроме того, в Кабардино-Балкарской Республике 16 января на склоне горы Чегет спасателями было обнаружено тело жителя Московской области 1970 года рождения. По предварительным данным, мужчина катался вне обозначенных трасс и погиб, спровоцировав сход лавины. Эти обстоятельства проверяются в рамках доследственной проверки.

Анализ практики организации такого отдыха, который проводился в рамках расследования уголовных дел, говорит о том, что часто люди не могут объективно оценивать уровень безопасности в том или ином месте для развлечения.

Площадки для катания на тюбинге («ватрушках» или ледянках) только на первый взгляд выглядят безобидно, но укатанная поверхность горок, а также многочисленные препятствия вокруг могут причинить серьезный вред не только взрослым, которые безответственно подходят к такому досугу, но и детям.

Недопустима буксировка тюбингов транспортными средствами, как и катание вблизи транспортных магистралей, железнодорожных путей и водоемов, поверхность которых может быть обманчивой.

Для предотвращения трагических последствий следует соблюдать необходимые правила безопасности и при лыжном спуске, не допуская катания вне обозначенных трасс.

Проведению зимнего досуга сопутствуют многочисленные рекламные предложения, обещания организаторов обеспечить незабываемый отдых. Те, кто предоставляет такие услуги, часто пренебрегает необходимыми мерами безопасности, что может привести к серьезным травмам и смертельным исходам.

С учетом анализа имеющейся практики расследования уголовных дел о трагических происшествиях призываем граждан внимательнее относиться к выбору мест для зимних развлечений. Во время отдыха необходимо следить за своими детьми и не игнорировать запрещающие знаки. Организаторам досуга, в свою очередь, необходимо всесторонне обеспечивать безопасность посетителей, следить за процессом и качеством оказываемых услуг и быть готовыми оказать первую медицинскую помощь. Соблюдение правил и элементарная осторожность могут спасти жизнь.

Источник: nsk.sledcom.ru