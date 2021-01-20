Ищет матерящих продавцов и проламывающих двери в ТЦ "Мария-Ра" на ул. Красной Сибири банду малолеток в Бердске начальник ОМВД Владимир Соколов

Арендаторы торгового центра обращали внимание, что дети по виду из вполне обеспеченных семей, с хорошими телефонами, с деньгами, могут себе позволить купить недешевые сигареты и «энергетики».

Разбили дверь в торговом центре подростки-хулиганы.

18 января 2021 года «Курьер. Среда. Бердск» писал о хулиганах — подростках, устроивших погром в торговом центре "Мария-Ра" на Красной Сибири, 120а.

Дети 10-15 лет собираются и сидят в магазине группами, хохочут, матерятся, на замечания взрослых огрызаются, отвечают матом и даже угрозами. После того, как ради развлечения так называемые «дети» разбили двери на входе и в туалете, курили в магазине, арендаторы и продавцы вызвали полицию. Наряд полиции приехал через час, подростки разбежались.

Сегодня, 20 января, «Курьер. Среда. Бердск» поговорил с продавцами №Мария-Ра". По их словам подростки продолжают собираться. Вчера, 19 января, сидела группа девочек , смеялись , обсуждали кто кого узнал на фотографиях. Позже кто-то накурил в туалете, хотя висят запрещающие курение плакаты, наплевали.

- Мы надеялись, что полиция будет проводить рейды, но никто не заходил. Ждем, что потеплеет, и подростки сами уйдут, - рассказали продавцы магазина.

"Курьер. Среда. Бердск" обратился за комментарием к начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову, он сказал:

- Материал «Курьер. Среда. Бердск» видели, информация у нас есть. Совместно с администрацией магазина будем работать, устанавливать личности подростков, собирающихся в торговом центре "Мария-Ра". Будут результаты, обязательно вам сообщим.

Арендаторы торгового центра обращали внимание, что дети по виду из вполне обеспеченных семей, с хорошими телефонами, с деньгами, могут себе позволить купить недешевые сигареты и «энергетики».