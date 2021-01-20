20.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

В штабе Байдена представили подробности его инаугурации. Смотрите расписание

15:45 20.01.2021 Фото: © AP Photo / Susan Walsh
1 0

В 17.15 (1.15 мск четверга) Байден подпишет ряд исполнительных указов, а получасом спустя приведет к присяге ряд назначенцев.

% name% title
В штабе Байдена представили подробности его инаугурации

Штаб избранного президента США Джо Байдена рассказал, как пройдет в среду инаугурация и сопутствующие ей мероприятия.

—В 8.45 (16.45 мск) Байден в компании своей супруги Джилл, избранного вице-президента Камалы Харрис и ее супруга посетит службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне.
—В 10.30 (18.30 мск) Байден в компании Харрис прибудет в Капитолий США, где в 11.15 состоится присяга Харрис.

—В 12.00 (20.00 мск) сам Байден принесет присягу в рамках церемонии инаугурации и выступит с программным обращением на ступенях Капитолия.
—В 13.40 (21.40 мск) уже действующий президент Байден и вице-президент Харрис примут небольшой парад родов войск.
—В 14.25 (22.25 мск) Байден возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле неизвестного солдата.
—В 15.15 (23.15 мск) военные торжественно проводят Байдена в его новую резиденцию - Белый дом.
—В 17.15 (1.15 мск четверга) Байден подпишет ряд исполнительных указов, а получасом спустя приведет к присяге ряд назначенцев.
—Наконец, в 20.48 (4.48 мск четверга) Байден и Харрис с супругами посетят праздничную программу и выступят с речами, а без 21.55 (5.55 по московскому времени) две семьи появятся вместе на балконе Белого дома.

Источник: РИА Новости

инаугурация президент сша Джо Байден
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет хорошим президентом?

Аноним, 20 января 2021 16:15
НВР:нет.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Парад планет в 2021 году: будет или нет?
16:50 20-01-2021
Парад планет в 2021 году: будет или нет?
БердскВакцина от коронавируса: Можно ли ставить прививку "Спутник V" переболевшим COVID-19, стало известно
16:47 20-01-2021
Вакцина от коронавируса: Можно ли ставить прививку
Однополые браки в России: разрешат ли в 2021 и какими правами они будут обладать
16:45 20-01-2021
Однополые браки в России: разрешат ли в 2021 и какими правами они будут обладать
Несколько фактов о катане
16:41 20-01-2021
Несколько фактов о катане
Чистка лица. Методы чистки лица
16:39 20-01-2021
Чистка лица. Методы чистки лица
БердскКогда переедет в квартиру после ремонта мэрией Бердска семья Гриненко, ответил вице-мэр Владимир Захаров
16:37 20-01-2021
Когда переедет в квартиру после ремонта мэрией Бердска семья Гриненко, ответил вице-мэр Владимир Захаров
Как правильно и кому нельзя делать прививку от коронавируса, объяснил Минздрав
16:30 20-01-2021
Как правильно и кому нельзя делать прививку от коронавируса, объяснил Минздрав
Новые детские выплаты в 2021 году. Кто сможет оформить?
16:20 20-01-2021
Новые детские выплаты в 2021 году. Кто сможет оформить?
Инаугурация Байдена: как Белый дом готовится принять нового президента
16:15 20-01-2021
Инаугурация Байдена: как Белый дом готовится принять нового президента
Как помочь бедным жителям России: заморозить цены или устроить «полки для бедных»
16:15 20-01-2021
Как помочь бедным жителям России: заморозить цены или устроить «полки для бедных»