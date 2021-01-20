В штабе Байдена представили подробности его инаугурации. Смотрите расписание

В штабе Байдена представили подробности его инаугурации

Штаб избранного президента США Джо Байдена рассказал, как пройдет в среду инаугурация и сопутствующие ей мероприятия.

—В 8.45 (16.45 мск) Байден в компании своей супруги Джилл, избранного вице-президента Камалы Харрис и ее супруга посетит службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне.

—В 10.30 (18.30 мск) Байден в компании Харрис прибудет в Капитолий США, где в 11.15 состоится присяга Харрис.



—В 12.00 (20.00 мск) сам Байден принесет присягу в рамках церемонии инаугурации и выступит с программным обращением на ступенях Капитолия.—В 13.40 (21.40 мск) уже действующий президент Байден и вице-президент Харрис примут небольшой парад родов войск.—В 14.25 (22.25 мск) Байден возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле неизвестного солдата.—В 15.15 (23.15 мск) военные торжественно проводят Байдена в его новую резиденцию - Белый дом.—В 17.15 (1.15 мск четверга) Байден подпишет ряд исполнительных указов, а получасом спустя приведет к присяге ряд назначенцев.—Наконец, в 20.48 (4.48 мск четверга) Байден и Харрис с супругами посетят праздничную программу и выступят с речами, а без 21.55 (5.55 по московскому времени) две семьи появятся вместе на балконе Белого дома.

Источник: РИА Новости