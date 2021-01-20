Экс-мэр Илья Потапов вернулся с семьей в Бердск

Илья Потапова выбрали в мэры Бердска в марте 2011 года

Вернулся с семьей в родной город экс-мэр Бердска Илья Потапов.

-Накануне Нового года он (Илья Потапов, - прим. ред.) мне сказал, что они переехали в Бердск всей семьей. Живут сейчас в Бердске. У них же здесь единственная квартира, за которой, наверное, есть какой-то присмотр или был, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердского отделения КПРФ Сергей Бессонов.

По словам Сергея Евгеньевича, ему не известно, устроился ли Илья Потапов на работу, когда он с ним общался в последний раз, то все еще было под вопросом.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», экс-мэр, вышедший из колонии строго режима после 7,5 лет, 29 декабря побывал в Бердске. Известно, что сейчас он живет с семьей, которая пару лет назад переехала в Новосибирск. Ближайшие два года Илье Потапову предстоит трудиться на исправительных работах.

По словам Бессонова, Илья Потапов нашел временную работу и практически не изменился. А настроение у него оптимистичное, констатирует Бессонов:

- Конечно, он счастлив, что вернулся в свою семью, что закончилось заключение. Он был очень спокоен, я не заметил каких-то переживаний в глазах и по голосу. Наверное, он о чем-то умалчивал. Он продолжает учиться - защита у него через год.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", колонию строго режима Илье Потапову заменили на 2 года исправительных работ. А послу отбытия наказания по приговору суда ему еще 2 года запрещено заниматься управленческой деятельностью. В марте 2021 года ему исполнится 45 лет.

Напомним, что главой Бердска коммуниста Илью Потапова выбрали в марте 2011 на всенародных выборах. До этого он работал программистом в СО РАН. Он до сих пор остается челом КПРФ, приписанных к одной из партийных первичек Микрорайона Бердска.

Приговор за взятку в 3 млн рублей и другие коррупционные преступления ему огласили 1 апреля 2015 года: 10 лет колонии строго режима и штраф в размере 500 млн рублей.

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