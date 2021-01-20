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Последнее сообщение умирающего от ковида мужчины поразило его сына

15:30 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Через несколько дней после смерти, его сын заметил в своем телефоне прощальное голосовое сообщение от отца.

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Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Пожилой житель американского штата Айова, умирающий от COVID-19, отправил своему сыну прощальное сообщение, которое его растрогало, сообщает местный ресурс Local 5 News.
Жителя города Форт-Додж Гарольда Джанкмена, которому был 91 год, госпитализировали с положительным тестом на коронавирус в местную больницу, через неделю он умер, не успев попрощаться с родными с глазу на глаз.

Однако через несколько дней после смерти Джанкмена его сын Джон заметил в своем телефоне прощальное голосовое сообщение от отца.

"Он действительно позвонил (отправил голосовое сообщение. – прим. ред.) мне на мобильный телефон после того, как я отвез его в больницу, и поблагодарил меня за все, а я не осознавал, что оно было в моем телефоне в течение трех или четырех дней после его смерти", - рассказал мужчина.
По словам Джанкмена-младшего, он до сих пор хранит послание от отца. "Я не помню (все слова. – прим. ред.), но он сказал, что любит меня. Я скучаю по нему", - добавил он со слезами на глазах.
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом в США превысило 400 тысяч.
По данным университета, всего в стране выявлено 24 137 812 случаев заражения.

COVID-19 коронавирус пандемия сша
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