Последнее сообщение умирающего от ковида мужчины поразило его сына

Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына

Пожилой житель американского штата Айова, умирающий от COVID-19, отправил своему сыну прощальное сообщение, которое его растрогало, сообщает местный ресурс Local 5 News.

Жителя города Форт-Додж Гарольда Джанкмена, которому был 91 год, госпитализировали с положительным тестом на коронавирус в местную больницу, через неделю он умер, не успев попрощаться с родными с глазу на глаз.

Однако через несколько дней после смерти Джанкмена его сын Джон заметил в своем телефоне прощальное голосовое сообщение от отца.



"Он действительно позвонил (отправил голосовое сообщение. – прим. ред.) мне на мобильный телефон после того, как я отвез его в больницу, и поблагодарил меня за все, а я не осознавал, что оно было в моем телефоне в течение трех или четырех дней после его смерти", - рассказал мужчина.По словам Джанкмена-младшего, он до сих пор хранит послание от отца. "Я не помню (все слова. – прим. ред.), но он сказал, что любит меня. Я скучаю по нему", - добавил он со слезами на глазах.По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом в США превысило 400 тысяч.По данным университета, всего в стране выявлено 24 137 812 случаев заражения.