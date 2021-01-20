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Фото: Кто потерял подростка с ошейником в микрорайоне Северном?

13:20 20.01.2021
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На вид месяцев семь. Сейчас на передержке у хороших людей.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Антон:

19 января в городе Бердск в микрорайоне Северном нашли подростка с ошейником. Цвет чёрный, мальчик. На вид месяцев семь. Сейчас на передержке у хороших людей. Кто потерял?! Пишите - 8961-847-15-80.

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микрорайон Северный ошейник подросток
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