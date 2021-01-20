Дорогой наш вождь: пламенные стихи прочтут и принесут живые цветы к памятнику Владимиру Ленину коммунисты Бердска 21 января 2021

Почтить память вождя мирового пролетариата могут все бердчане. Возложение цветов пройдет в 14.00.

Смерть Ленина отметят пикетом у

памятника вождю коммунисты Бердска

Возложением цветов к памятнику отметят 97-летие со дня смерти Владимира Ленина коммунисты Бердска.

По словам лидера бердского отделения КПРФ Сергея Бессонова, почтить память вождя мирового пролетариата пригласили всех членов бердского отделения КПРФ, но, скорее всего, у памятника соберется порядка 15 человек. Как всегда Сергей Евгеньевич скажет небольшую речь перед тем, как к памятнику Ленина возложат живые цветы.

Торжественное возложение цветов к памятнику Ленина рядом с Городским домом культуры на ул. Ленина пройдет 21 января в 14.00.

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