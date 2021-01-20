20.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Дорогой наш вождь: пламенные стихи прочтут и принесут живые цветы к памятнику Владимиру Ленину коммунисты Бердска 21 января 2021

14:06 20.01.2021 Фото: Галина Панчева
1

Почтить память вождя мирового пролетариата могут все бердчане. Возложение цветов пройдет в 14.00.

% name% title
Смерть Ленина отметят пикетом у
памятника вождю коммунисты Бердска

Возложением цветов к памятнику отметят 97-летие со дня смерти Владимира Ленина коммунисты Бердска.

По словам лидера бердского отделения КПРФ Сергея Бессонова, почтить память вождя мирового пролетариата пригласили всех членов бердского отделения КПРФ, но, скорее всего, у памятника соберется порядка 15 человек. Как всегда Сергей Евгеньевич скажет небольшую речь перед тем, как к памятнику Ленина возложат живые цветы.

Торжественное возложение цветов к памятнику Ленина рядом с Городским домом культуры на ул. Ленина пройдет 21 января в 14.00.

____________________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

вождь мирового пролетариата возложение день смерти памятник Сергей Бессонов бердское отделение КПРФ
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы много знаете о В.И. Ленине?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПроизводственному пищевому предприятию (ООО НПФ "Золотая долина", Академгородок) срочно требуются
15:16 20-01-2021
Производственному пищевому предприятию (ООО НПФ
"Мы уже в состоянии войны!": что потеряла Россия и чего ждет после Трампа
15:15 20-01-2021
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
15:12 20-01-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
БердскГде поставить вакцину от коронавируса в Бердске в январе 2021, рассказала главврач Дробинская
15:07 20-01-2021
Где поставить вакцину от коронавируса в Бердске в январе 2021, рассказала главврач Дробинская
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
15:07 20-01-2021
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Бердск34 медика поставили прививку от коронавируса вакциной "Cпутник V" в ЦГБ Бердска
15:04 20-01-2021
34 медика поставили прививку от коронавируса вакциной
Какой силы магнитная буря обрушилась на метеозависимых людей 20 января 2021: Ждать ли сильную бурую завтра и как проскочить безболезненно сегодняшнюю
15:02 20-01-2021
Какой силы магнитная буря обрушилась на метеозависимых людей 20 января 2021: Ждать ли сильную бурую завтра и как проскочить безболезненно сегодняшнюю
"Не трогайте меня и нашу семью!": резко ответила по поводу "просьбы" с похоронами вдова Грачевского
15:00 20-01-2021
БердскВакцинация коронавируса в Бердске: Что такое лист ожидания, как записаться на прививку и где ее поставить, расскажет министр Хальзов. Есть еще вопросы - задавайте
14:53 20-01-2021
Вакцинация коронавируса в Бердске: Что такое лист ожидания, как записаться на прививку и где ее поставить, расскажет министр Хальзов. Есть еще вопросы - задавайте
Когда весенние каникулы 2021: сроки начала сдвинут или нет?
14:50 20-01-2021
Когда весенние каникулы 2021: сроки начала сдвинут или нет?