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Смерть от коронавируса: скончались 7 пациентов за сутки на 20 января в Новосибирской области

13:37 20.01.2021 Фото: pixabay
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В отделениях интенсивной терапии находятся 138 человек. На ИВЛ – 26 пациентов.

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В отделениях интенсивной терапии находятся 138 человек. На ИВЛ – 26 пациентов.

По данным оперативного штаба на утро 20 января в регионе зарегистрирован 30 747 случаев COVID-19 (+144 за сутки), в том числе у 1 743 детей. 27 655 человек выписаны с выздоровлением (+209 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчина в возрасте 62 года, двоим было по 69 лет, женщины в возрасте 73 года, 75 лет, 83 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 129 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 138 человек. На ИВЛ – 26 пациентов.

Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 619.

В больницы районов области госпитализированы 970 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 145 419 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 578 жителей региона, 89 297 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 681 обращение, госпитализированы 30 человек.

зараженные коронавирус пандемия
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