Как правильно и кому нельзя делать прививку от коронавируса, объяснил Минздрав

Минздрав разъяснил, как делать прививки от COVID-19

Прививка от коронавирусной инфекции положена всем здоровым взрослым россиянам при их добровольном согласии. Перед уколом врачи обязаны их осмотреть и рассказать о возможных осложнениях. Тесты на COVID-19 следует делать только тем, у кого есть симптомы этой болезни. Такие рекомендации дал Минздрав регионам в Стандартной операционной процедуре, которую он опубликовал 19 января. Документ разъясняет все нюансы прививания препаратом «Спутник V». Как должна выглядеть вакцина, кому Минздрав не позволит сделать прививки и что может случиться после укола, разбиралась «Парламентская газета».

Полмиллилитра бесцветной жидкости

Минздрав предписывает хранить препарат в замороженном виде при температуре не ниже минус 18 градусов. После размораживания вакцина должна быть бесцветной и слегка мутноватой, допустим желтоватый оттенок. Но когда медик будет набирать жидкость в шприц, в ампуле льда уже быть не должно. Объём одной инъекции — 0,5 миллилитра. Препарат вводят в плечо, после чего полчаса человек обязан оставаться под наблюдением врачей.

Так как вакцина двухкомпонентная, то всего должно быть два укола, второй делают через 21 день после первого.

Осмотр перед уколом

Прививать «Спутником V» разрешено всех совершеннолетних, у которых нет медицинских противопоказаний. Они должны дать добровольное согласие на прививку. Перед вакцинацией они должны заполнить анкету, после чего их осмотрит врач: измерит температуру, пульс, давление, сатурацию, прослушает работу сердца и лёгких, осмотрит горло.

Медики обязаны заранее рассказать о возможных осложнениях, в числе которых общее недомогание, озноб, небольшое повышение температуры, боли в суставах и мышцах, болезненность в месте укола, отёчность, головная боль. Такая реакция допустима в первые дни после укола. В редких случаях может возникнуть тошнота, дискомфорт в желудке, потеря аппетита.

Кому нельзя делать прививку

В числе противопоказаний к прививке «Спутником» — гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата. Поэтому в вакцинации откажут тем, у кого ранее возникали тяжёлые аллергические реакции, правда, на что именно — в документе не уточняется.

Не прививают также людей при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, а также при обострении хронической болезни. В этой ситуации пациента попросят прийти через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

Если у человека лёгкое ОРВИ или острая желудочно-кишечная инфекция, то прививку ему не сделают только при повышенной температуре — как только она придёт в норму, тут же можно делать укол. Не положены прививки беременным и кормящим мамам. Детям прививки тоже не делают, так как пока нет данных об эффективности и безопасности вакцины для них, уточнил Минздрав.



Напомним, вакцинация — это не лечение, а профилактика, поэтому тем, кто уже болен ковидом, такие уколы ни к чему. Те, кто уже переболел, имеют антитела, и тоже не должны делать прививки.

Если после первого укола у человека возникнут тяжёлые осложнения — анафилактический шок, тяжёлые аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов — то второй компонент ему не введут.

Особые случаи

Есть ряд заболеваний, при которых Минздрав рекомендует проводить вакцинацию от коронавируса «с осторожностью»: итоговое решение о прививке должны принять врачи, точно оценив соотношение пользы и риска в каждом конкретном случае. Такие предписания относятся к людям с хроническими заболеваниями печени и почек, эпилепсией и другими заболеваниями ЦНС, а также некоторыми заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы — сюда относятся сахарный диабет, миокардит, острый коронарный синдром и другие.

Также Минздрав предупредил, что вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и онкологией. Эта оговорка сделана из-за недостатка информации о влиянии препарата на таких пациентов, пояснило ведомство.

Нужно ли сдавать мазок перед прививкой

В письме Минздрав подчеркнул, что лабораторный анализ на наличие антител к коронавирусной инфекции перед вакцинацией делать не обязательно. Но если человек сам сделал такой тест, и он оказался положительным, то прививку ему делать уже не нужно.

А вот если пациент расскажет, что за последние две недели у него были «ковидные» симптомы, либо за это время он контактировал с больным коронавирусом, то медики обязаны взять у него мазок на COVID.

Как записаться на вакцинацию через Госуслуги

С 18 января, как это поручил президент Владимир Путин, в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться на укол можно с помощью регионального портала госуслуг, в некоторых регионах запись идёт также через МФЦ. На федеральном портале госуслуг форма для записи пока работает в тестовом режиме, но желающие могут испытать её уже сейчас. Там все просто — выбираете город, вводите свои данные, и затем выбираете место, где можно привиться. С 31 января эта услуга будет предоставляться на портале уже в полноценном режиме, пообещал 19 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Даже если вы ни разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома», — процитировало его РИА Новости.

Источник: pnp.ru