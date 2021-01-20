Вакцинация коронавируса в Бердске: Что такое лист ожидания, как записаться на прививку и где ее поставить, расскажет министр Хальзов. Есть еще вопросы - задавайте

К сожалению, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская уже пару месяцев не проводит пресс-подходы со СМИ. Первая за долгое время пресс-конференция запланировано на сегодня, 20 января. Через пару минут Алла Николаевна расскажет все о вакцинации в городе.

От коронавируса придумали лекарство

В России стартовала массовая вакцинация против коронавируса. В Новосибирской области в самое ближайшее время обещают развернуть минимум 59 пунктов вакцинации – в каждой взрослой поликлинике, включая поликлиники районных больниц. Кстати, сегодня в регионе открыт уже 41 такой пункт. Жители Бердска интересуются - что такое лист ожидания, как записаться на прививку от коронавируса и сколько человек на сегодняшний день привито от нового вируса в Бердске. К сожалению, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская уже пару месяцев не проводит пресс-подходы со СМИ. Первая за долгое время пресс-конференция запланировано на сегодня, 20 января. Через пару минут Алла Николаевна расскажет все о вакцинации в Бердске.

Как сообщает правительство Новосибирской области:

любой кабинет вакцинации против коронавируса должен работать 6 дней в неделю, с 8 до 20 часов в будни и с 9 до 15 часов в субботу. При этом осмотр перед прививкой должен проводить отдельный специально выделенный для этого специалист – терапевт или фельдшер.

Уже известно, что вакцинация ведется только по предварительной записи на конкретное время, записаться на процедуру можно в регистратуре поликлиники по месту прикрепления либо на портале Госуслуг. Сегодня возможность записи через личный кабинет на Госуслугах настроили 30 медицинских организаций, остальные – в процессе подключения, возможность записи для их пациентов появится в ближайшее время. Также главным врачам поручено обеспечить в своих регистратурах работу отдельного телефона, по которому будет идти запись на прививку.

При этом все поликлиники, включая те, где пункт вакцинации готовится к открытию, формируют списки желающих привиться, записавшихся пригласят на процедуру после поступления препарата в медорганизацию. Вакцину регион получает регулярно, небольшими партиями, ее, сразу после поступления на склад, распределяют по медицинским учреждениям, в зависимости от количества прикрепленного населения.

- В первую очередь мы должны вакцинировать медиков, педагогов, социальных работников, пациентов с хроническими заболеваниями из групп риска, пенсионеров. Однако в случае отсутствии добровольцев из этих категорий, можно и нужно прививать всех желающих, - сказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

На 18 января в регионе привито против коронавируса 4 194 человека. Из них двукратно – 2 030 человек. Всего в Новосибирскую область поступило 14 642 дозы препарата «Спутник V» и 1 000 флаконов вакцины "ЭпиВакКорона", которая вводится дважды.

Тем не менее, сегодня, 20 января, редакция "Курьер. Среда. Бердск" отправила запрос губернатору Новосибирской области Андрею Травникову о вакцинации против коронавируса:

1. Какая вакцина от коронавируса поступила в Новосибирскую область на 20 января 2021 года? Напишите название вакцин.

2. В каком количестве поступит вакцина в Новосибирскую область в январе, феврале и марте 2021 года?

3. Сколько доз вакцины будет направлено в Бердск, Искитим и Искитимский район до конца января 2021, в феврале и марте 2021 года?



4. Какая вакцина от коронавируса поступит в Новосибирскую область в феврале 2021 года? Напишите название вакцин.5. Что такое лист ожидания вакцинирования в Новосибирской области?6. Как можно записаться на вакцину от коронавируса в Новосибирской области, в Новосибирске, Бердске и Искитиме. Дайте адреса и контакты медицинских учреждений в указанных городах.7. Какие побочные явления от вакцин "Спутник V" И "ЭпиВакКорона" выявлены на данный момент?8. Сколько человек получили вакцину от коронавируса в Новосибирске, Бердске и Искитиме на 20 января 2021 года, а также на дату ответа на запрос.

По закону о СМИ, у правительства есть 7 дней на предоставление ответа. Правда, власть часто пользуется другим правом - отсрочки ответа на запрос. Например, "Курьер. Среда. Бердск" направил запрос об истинном числе умерших от коронавируса в регионе в августе 2020 года, а ответ редакция получила лишь 30 декабря прошлого года.

Если у вас есть вопросы по вакцинации или каким-либо другим вопросам в части медицины к главврачу ЦГБ Бердска и министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову, задавайте их в комментариях под этой новостью. Мы отправим запрос в ведомство еще раз, но уже с вашими вопросами.