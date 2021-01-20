Ученые пояснили, как защитить себя от коронавируса: советы эксперта-иммунолога Александра Ангерта

Как укрепить организм, чтобы противостоять COVID-19 - рекомендации иммунолога Александра Ангерта
Хотя человечество и раньше сталкивалось с различными формами коронавируса, COVID-19 все же является новым явлением. Большинство людей еще не имеют к нему иммунитета, а вопросы профилактики вызывают трудности. Можно ли обезопасить себя от вируса каким либо способом помимо обязательного ношения маски? На этот вопрос ответит эксперт-иммунолог Александр Ангерт.
Некоторые из этих рекомендаций уже кажутся очевидными, однако пренебрегать ими ни в коем случае нельзя.
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- По возможности ограничьте контакты с окружающими. Соблюдайте социальную дистанцию, избегайте больших скоплений людей, необязательных поездок в транспорте.
- Чаще мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиком. Регулярно обрабатывайте санитайзером предметы, которые берете с собой в общественные места (телефон, сумку, и т.д.).
- Каждые несколько часов проветривайте свое жилое или рабочее помещение. Регулярно делайте дома влажную уборку, обрабатывайте санитайзером поверхности, которых часто касаетесь.
- Пейте больше жидкости. “Всем уже известно: то, что якобы возможно “смыть” болезнетворные бактерии со слизистой обычной водой, - не более чем заблуждение,” - говорит Александр Ангерт. Однако для поддержки нормального иммунитета необходим водный баланс, поэтому не забывайте выпивать достаточное количество воды каждый день.
- Включите в свой ежедневный рацион продукты, богатые витаминами С и D. Эти витамины помогут укрепить иммунитет и противостоять вирусам. Витамин С в больших количествах содержится в цитрусовых, помидорах, брокколи, ягодах и сладком перце. Витамина D много в лососе, сельди, яичных желтках и молочных продуктах.
Александр Ангерт рекомендует обратить внимание на вредные привычки
Александр Ангерт присоединяется к мнению большинства экспертов и советует укреплять иммунитет естественными способами - к примеру, получая витамины из пищи. Крайне не рекомендуется принимать иммуностимулирующие препараты. “Это в первую очередь лекарства, предназначенные для лечения иммунодефицита, а применение их в профилактических целях может нарушить естественную нормальную работу иммунной системы”, - подчеркивает Александр Ангерт.
Если у вас есть вредные привычки - сейчас самое время от них отказаться. Курение губительно для органов дыхания и сильно повреждает слизистую, что во время эпидемии создает дополнительный риск заражения. Алкоголь же снижает естественную сопротивляемость болезни за счет ослабления иммунной системы. Александр Ангерт еще раз обращает внимание: не стоит верить глупым мифам о том, что спиртное можно употреблять в качестве профилактики вируса - это скорее даст обратный эффект.
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