Ученые пояснили, как защитить себя от коронавируса: советы эксперта-иммунолога Александра Ангерта

Количество заболевших коронавирусом все еще растет и каждого, кто пока не столкнулся с болезнью лично, волнует, как обезопасить себя. Свои рекомендации по этому поводу дает иммунолог Александр Ангерт.

Как укрепить организм, чтобы противостоять COVID-19 - рекомендации иммунолога Александра Ангерта

Хотя человечество и раньше сталкивалось с различными формами коронавируса, COVID-19 все же является новым явлением. Большинство людей еще не имеют к нему иммунитета, а вопросы профилактики вызывают трудности. Можно ли обезопасить себя от вируса каким либо способом помимо обязательного ношения маски? На этот вопрос ответит эксперт-иммунолог Александр Ангерт .

Некоторые из этих рекомендаций уже кажутся очевидными, однако пренебрегать ими ни в коем случае нельзя.