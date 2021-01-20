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Получат новый вид разрешений на охотничьи ружья жители России

17:00 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Иностранцу также смогут выдать разрешение на ношение и использование оружия, но максимум на 60 дней и на основании заявления приглашающих охотпользователей.

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В России предложили выдавать новый вид разрешений на охотничье оружие

Для граждан РФ и иностранцев, не имеющих охотничьего оружия в собственности и не планирующих его приобретать, могут ввести новый вид разрешительных документов — разрешение на ношение и использование оружия. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в ходе весенней сессии.

В том случае если документ будет поддержан, россиянам разрешение на ношение и использование оружия будет выдаваться на пять лет, в порядке, аналогичном выдаче лицензии на приобретение оружия. «Учитывая, что данное разрешение будет выдаваться после прохождения гражданином необходимого обучения, проверки отсутствия медицинских противопоказаний на владение оружием и осуществления иных предусмотренных законодательством проверочных мероприятий, — риски для общественной безопасности не увеличиваются», — указано в пояснительной записке к документу.

Иностранцу также смогут выдать разрешение на ношение и использование оружия, но максимум на 60 дней и на основании заявления приглашающих охотпользователей. Использовать оружие они смогут только при наличии договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства.

Также предлагается установить возможность передачи гладкоствольного оружия россиянам, достигшим 16 лет. Как ранее пояснил один из авторов инициативы, первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, речь идёт, в первую очередь, о тех районах, где охотиться начинают раньше. При этом у молодых охотников также должен быть охотничий билет и право на ношение оружия.
Граждане в возрасте 16-18 лет смогут получить только зарегистрированное в установленном порядке охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, если их родители или опекуны лично дадут на это своё согласие.
Одна из главных задач законопроекта — способствовать развитию охотничьего туризма. Сейчас в России охотников-туристов в пять раз меньше, чем, например, в Белоруссии, отметил глава Комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.

Источник: pnp.ru

лицензия охотник ружье
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