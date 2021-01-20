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Как помочь бедным жителям России: заморозить цены или устроить «полки для бедных»

16:15 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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В период большой беды, находятся добрые люди, подставляющие плечо нуждающимся.

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Как в России помочь бедным: заморозить цены или устроить «полки для бедных»

Слово «бедный» для большинства людей звучит унизительно. В России, по данным статистики, на конец 2020 года за чертой бедности проживало почти 20 млн человек – каждый седьмой россиянин. Доходы бедных ниже установленного в стране прожиточного минимума.

Помочь людям в период глубокого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, можно. Правительство распорядилось заморозить цены на социально значимые продукты питания: хлеб, сахар, крупы, масло. Однако, торговые сети предпочитают не выполнять это распоряжение, цены на продукты по-прежнему подчинены рынку и регулируются поставщиками и торговцами.
Обещанные субсидии российским производителям продуктов пока не получены. Сетевики основывают свою позицию необходимостью платить аренду, зарплату и налоги.

Как всегда. В период большой беды, находятся добрые люди, подставляющие плечо нуждающимся. Примеров таких довольно много. Владельцы продуктовых магазинов открывают «полки добра» — это место, куда любой покупатель может положить товар – хлеб, чай, сахар, крупу, сладости, консервы и другие продукты. Предназначены эти полки для бесплатной раздачи нуждающимся и голодным людям. Россияне, в большинстве своем, добрые и отзывчивые люди, поэтому пополняют полки не только обеспеченные граждане, но и пенсионеры, которые понимают, что такое нужда.
Главная проблема – отсеять наглых и жадных от бедных и малоимущих. Опытные торговцы видят покупателя насквозь и стараются не допустить дискредитации хорошей идеи.

Получается, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», то есть одни не очень богатые люди спасают от голода других, которым еще хуже.

А между тем, крупные торговые сети могут без ущерба для себя выполнять распоряжения правительства. Для этого нужно находить российских поставщиков продуктов, сокращать логистические расходы, не делать наценку на товары сверх минимально необходимой, не раздувать штат работников и не наживаться на людской беде.

Источник: 1rre.ru

бедность кризис нищета
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