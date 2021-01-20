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"Вилку Колчака" выставили на продажу за 2 миллиона рублей

17:30 20.01.2021 Фото: @Avito
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Продавец утверждает, что столовый прибор нашли в Казахстане.

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"Вилку Колчака" выставили на продажу за два миллиона рублей

Житель Тюменской области выставил на продажу на Avito вилку, которая, по его словам, принадлежала адмиралу Александру Колчаку.
Продавец утверждает, что столовый прибор нашли в Казахстане.

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© Фото : Avito

"Знающие люди подсказали, что она с большой вероятностью могла принадлежать Колчаку. К тому же на ней и гравировка есть с его инициалами", — рассказал он Ura.ru.

Мужчина отметил, что готов торговаться.
Александр Колчак (1874-1920) — русский военный и политический деятель, флотоводец, ученый-океанограф, полярный исследователь. Во время Гражданской войны был одним из лидеров Белого движения, занимал пост верховного главнокомандующего Русской армией, а также с ноября 1918 по апрель 1920 года временную должность "верховного правителя России". В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года его расстреляли по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

белогвардейский вилка полководец Александр Колчак
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