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Раскрыл свое настоящее имя анонимный художник Duran

18:00 20.01.2021 Фото: © vk.com/by_duran
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Duran признался, что его неоднократно деанонили, однако раскрыть свою личность он решился после последнего случая, когда ему в личные сообщения начали писать люди, обращаясь к нему по имени и отчеству.

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Duran признался, что его неоднократно деанонили

Анонимный художник, выпускающий работы под псевдонимом Duran, раскрыл свою личность. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как оказалось, автора комиксов зовут Баир Раднаев. Он родился в 1986 году в Бурятии, окончил среднюю школу в Улан-Удэ, а в возрасте 16 лет перебрался учиться в Новосибирск. По словам художника, изначально он хотел поступить на механико-математический факультет МГУ, однако ректор Виктор Садовничий «срезал» его на экзамене. В итоге он поступил на мехмат Новосибирского государственного университета.

«Закончил в 20, перебрался в Питер и просто влюбился в этот мрачный, сырой, меланхоличный, депрессивный, суи... короче, Питер пришелся мне по душе, и я бросил тут якорь», — рассказал Раднаев. Он пояснил, что пять лет работал клиентским программистом в компании Mail.ru, а когда интерес к профессии начал пропадать, появился его проект Duran.

«Кстати, "Дуран" — это "любовь" по-бурятски. Я так и ответил в одном из интервью, и это было уже палево номер 100500, но никто не спросил, почему именно по-бурятски», — пояснил художник. Он отметил, что в последнее время работал в сфере рекламы, и его коллеги знали, что именно он является автором популярных комиксов.

Duran признался, что его неоднократно деанонили, однако раскрыть свою личность он решился после последнего случая, когда ему в личные сообщения начали писать люди, обращаясь к нему по имени и отчеству. Художник добавил, что не знает, почему кто-то захотел раскрыть правду о нем. «Вроде я не сделал никому зла, да и не питал иллюзий насчет своей "анонимности" все эти годы, поэтому особо не борзел», — написал Раднаев.

Художник поделился своей фотографией в окружении коллег и попросил читателей не подходить к нему, если те узнают его на улице. Он заявил, что не любит говорить с незнакомыми людьми о проекте Duran.

автор анонимность комиксы художник Баир Раднаев Дюран
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