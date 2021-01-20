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Завели 57 дел на министра здравоохранения Максима Забелина

16:00 20.01.2021 Фото: @instagram.com/zabelin.mv
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В связи с многочисленными нарушениями закона господином Забелиным закрадывается сомнение в его компетентности. При этом его не стесняются награждать орденом генерала М. Шаймуратова.

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Министр здравоохранения Башкирии пошел под суд по 57 делам

Судебные заседания будут идти ближайшие три дня.Сегодня в Кировском райсуде Уфы началось судебное производство в отношении министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина. В течение трех дней рассмотрят 57 исков по ч. 1 ст. 17.15. КоАП РФ «Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора». Это влечет за собой наложение административного штрафа: на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей и на юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей.

ProUfu.ru запросил комментарий у Минздрава РБ, по каким делам привлечен к суду Максим Васильевич. Там обещали уточнить информацию, мы опубликуем их ответ по мере поступления. Как пояснил управляющий партнер ООО «Судебное агентство "Барристер"» Айдар Муллануров, обычно по ст. 17.15. КоАП РФ административные иски подают судебные приставы и, как правило, это происходит в течение года и в месяц рассматриваются два-три иска. Он предположил, что на этот раз дела накопились по итогам прошлого года и рассматривается все в один день.

Между тем для Забелина это уже не первые суды. Еще 20 ноября Генпрокуратура РФ сообщила о том, что его оштрафовали по той же статье КоАП РФ из-за необеспечения четырехлетней девочки препаратом «Спинраза». Потом Следственный отдел по Кировскому району возбудил уже уголовное дело по факту бездействия неустановленных лиц Минздрава Башкирии по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность». А годом ранее министр также был оштрафован за необеспечение лекарствами орфанного ребенка.

В связи с многочисленными нарушениями закона господином Забелиным закрадывается сомнение в его компетентности. При этом его не стесняются награждать орденом генерала М. Шаймуратова.

Источник: proufu.ru

должник министр чиновник Максим Забелин
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