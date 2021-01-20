Зараженные коронавирусом в России: сколько нашли за сутки на 20 января

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 290 человек.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 20 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 21 152 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 452 (11,6%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%

2. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Костромская область, Еврейская автономная область 0,3%

3. Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область 0,4%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 633 952 случая (+0,59%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 290 человек:

Москва — 4770

Санкт-Петербург — 2855

Московская область — 1301

Нижегородская область — 494

Смоленская область — 473

Мурманская область — 468

Ивановская область — 421

Республика Крым — 404

Свердловская область — 397

Челябинская область — 378

Воронежская область — 375

Ханты-Мансийский автономный округ — 355

Псковская область — 345

Красноярский край — 345

Ростовская область — 332

Брянская область — 320

Архангельская область — 318

Иркутская область — 317

Новгородская область — 315

Хабаровский край — 313

Вологодская область — 307

Ставропольский край — 306

Пермский край — 303

Республика Карелия — 295

Самарская область — 269

Саратовская область — 266

Волгоградская область — 261

Липецкая область — 258

Тверская область — 258

Приморский край — 258

Тамбовская область — 246

Забайкальский край — 245

Ленинградская область — 241

Белгородская область — 239

Ямало-Ненецкий автономный округ — 238

Республика Хакасия — 234

Кировская область — 232

Омская область — 214

Новосибирская область — 209

Тульская область — 206

Республика Бурятия — 200

Удмуртская Республика — 191

Краснодарский край — 189

Республика Коми — 185

Республика Дагестан — 181

Ярославская область — 172

Чеченская Республика — 169

Оренбургская область — 165

Ульяновская область — 165

Республика Башкортостан — 164

Кемеровская область — 164

Курская область — 157

Тюменская область — 151

Пензенская область — 149

Калужская область — 145

Сахалинская область — 145

Орловская область — 137

Республика Калмыкия — 132

Владимирская область — 131

Кабардино-Балкарская Республика — 130

Амурская область — 121

Томская область — 119

Костромская область — 115

Калининградская область — 113

Рязанская область — 101

Курганская область — 94

Астраханская область — 88

Республика Чувашия — 88

Алтайский край — 82

Севастополь — 80

Республика Мордовия — 76

Республика Татарстан — 76

Республика Адыгея — 73

Карачаево-Черкесская Республика — 71

Республика Северная Осетия - Алания — 68

Камчатский край — 64

Республика Алтай — 54

Республика Саха (Якутия) — 50

Республика Марий Эл — 43

Республика Ингушетия — 35

Республика Тыва — 29

Магаданская область — 25

Еврейская автономная область — 13

Ненецкий автономный округ — 5

Чукотский автономный округ — 4

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 027 316.

За последние сутки подтверждено 597 смертей:

Санкт-Петербург — 72

Москва — 65

Московская область — 37

Ростовская область — 27

Красноярский край — 25

Краснодарский край — 19

Нижегородская область — 16

Свердловская область — 16

Воронежская область — 15

Республика Саха (Якутия) — 12

Республика Чувашия — 11

Пермский край — 11

Алтайский край — 11

Вологодская область — 10

Ульяновская область — 10

Республика Хакасия — 10

Иркутская область — 10

Владимирская область — 9

Ивановская область — 9

Республика Крым — 9

Самарская область — 9

Смоленская область — 8

Тульская область — 8

Мурманская область — 8

Республика Дагестан — 8

Омская область — 8

Белгородская область — 7

Ленинградская область — 7

Ставропольский край — 7

Саратовская область — 7

Ханты-Мансийский автономный округ — 7

Новосибирская область — 7

Севастополь — 6

Челябинская область — 6

Брянская область — 5

Липецкая область — 5

Волгоградская область — 5

Удмуртская Республика — 5

Приморский край — 5

Ярославская область — 4

Республика Татарстан — 4

Оренбургская область — 4

Костромская область — 3

Курская область — 3

Тамбовская область — 3

Тверская область — 3

Архангельская область — 3

Забайкальский край — 3

Амурская область — 3

Хабаровский край — 3

Орловская область — 2

Республика Карелия — 2

Республика Калмыкия — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Республика Мордовия — 2

Пензенская область — 2

Ямало-Ненецкий автономный округ — 2

Республика Тыва — 2

Кемеровская область — 2

Республика Бурятия — 2

Магаданская область — 2

Рязанская область — 1

Республика Коми — 1

Псковская область — 1

Астраханская область — 1

Республика Марий Эл — 1

Тюменская область — 1

Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 67 220 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 97,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 320 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 629 тыс. 145 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф