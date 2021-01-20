Смертность от коронавируса в России: сколько пациентов скончалось за сутки на 20 января, стало известно

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 21 152 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 452 (11,6%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%
2. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Костромская область, Еврейская автономная область 0,3%
3. Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область 0,4%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 633 952 случая (+0,59%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 290 человек:
Москва — 4770
Санкт-Петербург — 2855
Московская область — 1301
Нижегородская область — 494
Смоленская область — 473
Мурманская область — 468
Ивановская область — 421
Республика Крым — 404
Свердловская область — 397
Челябинская область — 378
Воронежская область — 375
Ханты-Мансийский автономный округ — 355
Псковская область — 345
Красноярский край — 345
Ростовская область — 332
Брянская область — 320
Архангельская область — 318
Иркутская область — 317
Новгородская область — 315
Хабаровский край — 313
Вологодская область — 307
Ставропольский край — 306
Пермский край — 303
Республика Карелия — 295
Самарская область — 269
Саратовская область — 266
Волгоградская область — 261
Липецкая область — 258
Тверская область — 258
Приморский край — 258
Тамбовская область — 246
Забайкальский край — 245
Ленинградская область — 241
Белгородская область — 239
Ямало-Ненецкий автономный округ — 238
Республика Хакасия — 234
Кировская область — 232
Омская область — 214
Новосибирская область — 209
Тульская область — 206
Республика Бурятия — 200
Удмуртская Республика — 191
Краснодарский край — 189
Республика Коми — 185
Республика Дагестан — 181
Ярославская область — 172
Чеченская Республика — 169
Оренбургская область — 165
Ульяновская область — 165
Республика Башкортостан — 164
Кемеровская область — 164
Курская область — 157
Тюменская область — 151
Пензенская область — 149
Калужская область — 145
Сахалинская область — 145
Орловская область — 137
Республика Калмыкия — 132
Владимирская область — 131
Кабардино-Балкарская Республика — 130
Амурская область — 121
Томская область — 119
Костромская область — 115
Калининградская область — 113
Рязанская область — 101
Курганская область — 94
Астраханская область — 88
Республика Чувашия — 88
Алтайский край — 82
Севастополь — 80
Республика Мордовия — 76
Республика Татарстан — 76
Республика Адыгея — 73
Карачаево-Черкесская Республика — 71
Республика Северная Осетия - Алания — 68
Камчатский край — 64
Республика Алтай — 54
Республика Саха (Якутия) — 50
Республика Марий Эл — 43
Республика Ингушетия — 35
Республика Тыва — 29
Магаданская область — 25
Еврейская автономная область — 13
Ненецкий автономный округ — 5
Чукотский автономный округ — 4
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 027 316.
За последние сутки подтверждено 597 смертей:
Санкт-Петербург — 72
Москва — 65
Московская область — 37
Ростовская область — 27
Красноярский край — 25
Краснодарский край — 19
Нижегородская область — 16
Свердловская область — 16
Воронежская область — 15
Республика Саха (Якутия) — 12
Республика Чувашия — 11
Пермский край — 11
Алтайский край — 11
Вологодская область — 10
Ульяновская область — 10
Республика Хакасия — 10
Иркутская область — 10
Владимирская область — 9
Ивановская область — 9
Республика Крым — 9
Самарская область — 9
Смоленская область — 8
Тульская область — 8
Мурманская область — 8
Республика Дагестан — 8
Омская область — 8
Белгородская область — 7
Ленинградская область — 7
Ставропольский край — 7
Саратовская область — 7
Ханты-Мансийский автономный округ — 7
Новосибирская область — 7
Севастополь — 6
Челябинская область — 6
Брянская область — 5
Липецкая область — 5
Волгоградская область — 5
Удмуртская Республика — 5
Приморский край — 5
Ярославская область — 4
Республика Татарстан — 4
Оренбургская область — 4
Костромская область — 3
Курская область — 3
Тамбовская область — 3
Тверская область — 3
Архангельская область — 3
Забайкальский край — 3
Амурская область — 3
Хабаровский край — 3
Орловская область — 2
Республика Карелия — 2
Республика Калмыкия — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Мордовия — 2
Пензенская область — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Республика Тыва — 2
Кемеровская область — 2
Республика Бурятия — 2
Магаданская область — 2
Рязанская область — 1
Республика Коми — 1
Псковская область — 1
Астраханская область — 1
Республика Марий Эл — 1
Тюменская область — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 67 220 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 97,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 320 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 629 тыс. 145 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф