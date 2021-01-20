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Восемь рыбаков оказались на оторванной льдине на Сахалине

16:05 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Идет спасательная операция.

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Восемь рыбаков оказались на оторванной льдине на Сахалине

Оперативные службы в Сахалинской области ведут спасательную операцию в Макаровском районе, где восемь рыбаков оказались на оторванной льдине . К вылету готовится вертолет, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Валерия Лимаренко.

"К вылету готовится вертолет для спасательной операции. < …> В настоящий момент идет спасательная операция восьми рыболовов в Макаровском районе, которые оказались на оторванной льдине. Из них три женщины", - говорится в сообщении.

В главном управлении МЧС России по Сахалинской области  уточнили, что льдина с рыбаками дрейфует примерно в 1,5 км от берега. Осложняют ситуацию погодные условия, так как сейчас на море наблюдаются большие волны и боковой ветер. Спасатели попытались снять рыбаков с помощью двух лодок, однако сделать это не удалось, так как сильный ветер мог перевернуть плавательные средства.

Ранее МЧС региона опубликовало предупреждение об опасности отрыва льда от берега у юго-восточного побережья острова Сахалин. Всего в зоне опасности могут находиться около 300 рыбаков-любителей.

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