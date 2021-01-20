Кому точно нельзя ставить прививку от коронавируса: Читайте чек-лист от главврача ЦГБ Бердска Дробинской

Как сообщила Алла Николаевна, к противопоказаниями являются злокачественные заболевания, новообразования, а также беременность.

Вакцину от коронавируса нельзя вводить людям из небольших групп

Как сообщила на оперативном штабе со СМИ, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская вакцина от коронавируса "Спутник V" показана не всем.



Кому нельзя ставить прививку от коронавируса

1. Беременным прививаться нельзя, поскольку клинических исследований вакцины на беременных не проводилось.

2. Если необходимо подать список желающих вакцинироваться, то направляется письмо на имя главного врача БЦГБ.

3. Прививка противопоказана тем, у кого есть тяжелые системные заболевания и злокачественные образования.

4. Тем людям, у кого есть аллергические реакции. Таким гражданам перед введением прививки необходимо проконсультироваться с врачом-аллергологом.

5. Вакцинация не проводится, если у пациента повышенная температура и симптомы ОРВИ.

Также главврач упомянула, что для того, чтобы поставить вакцину не нужно идти на прием к дежурному терапевту, достаточно просто позвонить по номеру.

- Для того, чтобы пройти вакцинацию не нужно идти к участковому терапевту. Достаточно позвонить по телефону 5-57-30. Вам перезвонят и пригласят для вакцинации.

Сейчас организован 1 кабинет на базе поликлинического отделения №1 на улице Пушкина 172. В ближайшем времени будут работать еще 2 кабинета.