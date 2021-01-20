Объявил о помиловании 73 человек Трамп. Помиловал ли он себя?

Трамп объявил о помиловании 73 человек

Действующий президент США Дональд Трамп в среду принял решение о помиловании 73 человек, в том числе своего бывшего советника Стивена Бэннона, обвиняемого в мошенничестве и хищении средств. Список распространила пресс-служба Белого дома.

Еще для 70 человек президент постановил смягчить наказание.

Полное помилование было также применено в отношении бывшего инженера компании Google Энтони Левандовски, которого ранее приговорили к тюремному заключению за похищение коммерческой информации о беспилотных автомобилях у компании и ее последующую передачу конкурентам.

Есть в списке и двое рэперов Лил Уэйн (Дуэйн Майкл Картер) и Кодак Блэк (Билл Капри), которые ранее были привлечены к уголовной ответственности по обвинениям, связанным с оружием. В отношении первого было применено помилование, а второму смягчили наказание.

Эллиотт Бройди

Помилован был также активно оказывавший Трампу поддержку американский предприниматель Эллиотт Бройди.

В заявлении Белого дома уточняется, что Бройди "известен многочисленными благотворительными акциями", в том числе в пользу правоохранительных органов, военных и программ по поддержке ветеранов.

Предпринимателю в октябре 2020 года предъявили обвинения в Вашингтоне в причастности к незаконной лоббистской деятельности. По данным властей США, он получил около $6 млн за то, чтобы убедить Министерство юстиции США, а также администрацию Трампа в необходимости прекращения расследования по делу малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB. Кроме того, он якобы добивался освобождения и возвращения на родину гражданина КНР, задержанного ранее на территории США. Прокуратура полагает, что Бройди не уведомил власти США о том, что действовал в интересах граждан других стран.

Бройди признал вину в том, что действовал в пользу другого государства без надлежащей регистрации. Он сообщил, что получил миллионы долларов за то, что вел лоббистскую деятельность в интересах представителей Китая и Малайзии. Бройди активно оказывал финансовую поддержку предвыборной кампании Трампа в 2016 году, а также другим республиканцам.

Пол Эриксон

Кроме того, в списке есть политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который, согласно утверждениям некоторых американских СМИ, ранее состоял в романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной.

"Президент Трамп полностью помиловал Пола Эриксона", - подчеркивается в документе. В нем отмечается, что обвинения в адрес консультанта "были основаны на домыслах о сговоре с Россией". "После того, как не было найдено оснований для предъявления ему обвинений, касающихся связей с Россией, его обвинили в финансовом преступлении, не являющемся тяжелым", - констатируется в заявлении.

Как указано в документе, наказание Эриксона было излишне жестким. "Это помилование помогает исправить несправедливость того, что стало, возможно, крупнейшей в американской истории охоте на ведьм", - подчеркивается в заявлении.

Суд в штате Южная Дакота в июле 2020 года приговорил Эриксона к семи годам тюремного заключения. В ноябре 2019 года он признал себя виновным в получении мошенническим путем примерно $2,3 млн и легализации незаконных доходов. Как заявляли представители властей, Эриксон с 1996 года занимался финансовыми махинациями. Он предлагал инвесторам вложить средства в его бизнес, обещая значительные доходы. Власти утверждали, что в действительности он расходовал деньги на личные нужды.

Трампа в списке нет

Самого Трампа, а также членов его семьи среди помилованных нет. Ранее СМИ допускали, что Трамп может пойти на такой превентивный шаг, однако позднее появились сообщения, что его отговорили от этого юристы.

Нет в списке также экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена и основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Не стал президент США выносить превентивное помилование и своему личному адвокату Рудольфу Джулиани.

Трампу осталось менее суток быть президентом США. Инаугурация избранного американского лидера Джозефа Байдена состоится в среду в полдень (20:00 мск) на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

Источник: ТАСС