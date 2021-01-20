Где можно поставить прививку от коронавируса в Новосибирской области, рассказываем

Массовая вакцинация против коронавируса жителей Новосибирской области стартовала в регионе 18 января – в настоящий момент в районах и в г. Новосибирске уже организовано почти 60 пунктов вакцинопрофилактики. Старт прививочной кампании на базе ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» был представлен в ходе пресс-тура 20 января.
В Мошковском районе, как и во всей области, массовая вакцинация продолжается уже третий день – по словам главного врача центральной районной больницы Олеси Мурашовой, пока что ежедневно прививаются около 40 человек. Вакцина поставляется региональным минздравом в необходимом количестве, недостатка в дозах нет. Прививка ставится как представителям социальной сферы (медицинские работники, учителя и т.д.), так и всем остальным жителям района.
«В район уже поступило 600 доз вакцины, запись производится по медицинской информационной системе, по номеру 124, а также через портал Госуслуг. Кроме того, жители могут получить необходимую консультацию по телефону. Пациента сперва осматривает доктор, и, в случае отсутствия противопоказаний, направляет в прививочный кабинет. Сейчас у нас прививается около 40 человек в день, но мы планируем в ближайшее время открыть второй пункт на базе Сокурской участковой больницы, чтобы максимально охватить население Мошковского района. При необходимости будут сформированы и медицинские мобильные бригады», – отметила Олеся Мурашова.
Напомним, в России стартовала массовая вакцинация против коронавируса. Вакцинация ведется только по предварительной записи на конкретное время, записаться на процедуру можно в регистратуре поликлиники по месту прикрепления, либо на портале Госуслуг. Также главным врачам поручено обеспечить в своих регистратурах работу отдельного телефона, по которому будет идти запись на прививку.
В настоящий момент все поликлиники, включая те, где пункт вакцинации готовится к открытию, формируют списки желающих привиться, записавшихся пригласят на процедуру после поступления препарата в медорганизацию. Вакцину регион получает регулярно, небольшими партиями, ее, сразу после поступления на склад, распределяют по медицинским учреждениям, в зависимости от количества прикрепленного населения.
По состоянию на 20 января 2021 года в Новосибирской области привито против коронавируса 4 826 человек, в том числе двукратно – 2 174 человека. На территорию региона поступило в общей сложности 15 142 дозы двух вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.
— Ну что, давайте вакцинироваться?
— А можно несколько вопросов?
— Конечно, задавайте.
1. Вакцина прошла все испытания?
— Нет, ещё не пройден третий этап исследований. Вообще неясно ничего. Но вакцину уже всем продают.
2. Перед прививками нас будут тестировать на наличие болезни уже сейчас?
— Зачем? Всех будут колоть, как стадо баранов. Без тестов на наличие антител. Нам нужно продать вакцину, а не "булки мять".
3. Что будет, если вакцина наложится на грипп или Ковид 19?
— Скорее всего, будут осложнения, но тут не угадаешь. Лучше же осложнения от вакцины, чем от вируса! Что тут непонятного?
4. Будут ли всех, кто привит, изолировать, чтобы не допустить заражения другими вирусами на момент, когда организм уязвим?
— Нет, конечно. Про это даже не упоминается. Дома посидите, по контактируете с семьёй.
5. После вакцинации я не смогу заболеть?
— Сможете. Это только один из штаммов, а вирус мутирует. Так что, прививаться придется каждый месяц от предыдущего вируса. Все просто — мы садимся в уехавший в прошлом месяце трамвай.
6. Я буду болеть в лёгкой форме?
— Никакой информации по этому вопросу нет. Болеть будут все в соответствии со своим состоянием и иммунитетом.
7. У меня образуются антитела навсегда?
— Нет, даже у тех, кто переболели, эти антитела не будут держаться долго.
8. Кто и как будет меня лечить, если я заболею от вашей прививки?
— Никто. Это вы сами приняли решение, сами несёте ответственность.
9. Кто будет отвечать, если у людей будут побочные эффекты, особенно, если проявятся не сразу?
— Естественно, никто. Производитель себя обезопасил договорами. Медицина протоколами. Страховые компании — тоже договорами. Всем пофиг.
10. А тесты вообще показывают: болен я или нет?
— С чего такая истерика? Уже у яблочного сока и колы нашли этот вирус. Приблизительно, как гадание на ромашке. Два теста в один день одному человеку могут показать разный результат.
11. А почему так дорого стоит эта вакцина, если на другие болячки — дёшево?
— Нам надоело зарабатывать копейки.
12. Будет ли вакцинация принудительной и обязательной?
— Нет, конечно. Мы сначала введем необязательный паспорт вакцин. Затем необязательно сделаем его необходимым для пересечения границ. Затем для учебы, работы... Но вы можете этого не делать. Безусловно. Сидите дома, без денег и работы. Молчите и не сопротивляйтесь
— Подождите, подождите...
Я все— таки не пойму:
— Если маски работают по вашим словам, то зачем мы должны соблюдать дистанцию 1,5 — 2 метра?
— Если дистанция работает, почему мы должны носить маски?
— Если маски работают, то зачем нужен локдаун (изоляция)?
— Если дистанция, маски и локдаун работают, то зачем вакцинация?
— Если вакцинации будет не достаточно и придётся держаться дистанцию, носить маски и соблюдать локдаун, то зачем нужна вакцинация?
— Если вакцина безопасна, то почему исключена ответственность за ущерб от неё?
— Так всё, на ответы нет времени. Так будем колоть или нет?
— У МЕНЯ ЕСТЬ ЕЩЁ ВОПРОСЫ!!!
— Если я сделаю прививку, могу я перестать носить маску?
— НЕТ
— Откроют ли снова рестораны и т. д., И все будут нормально работать?
— НЕТ
— Буду ли я устойчив к covid?
— Может быть, но точно не знаем, скорее всего, это не помешает вам заразится.
— По крайней мере, я больше не смогу заразить других?
— НЕТ, передача будет возможна, никто не знает.
— Если мы вакцинируем всех детей, возобновится ли школа в обычном режиме?
— НЕТ
— Если я вакцинирован, могу ли я прекратить социальное дистанцирование?
— НЕТ
— Если я вакцинирован, могу ли я прекратить дезинфицировать руки?
— НЕТ
— Если я сделаю прививку себе и деду, сможем ли мы обнять друг друга?
— НЕТ
— Будут ли открыты кинотеатры, театры и стадионы благодаря вакцинам?
— НЕТ
— Смогут ли привитые собираться?
— НЕТ
— В чем реальная польза от вакцинации?
— Смертельный вирус тебя не убьет
— Ты уверен, что он меня не убьет?
— НЕТ