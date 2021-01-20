Где можно поставить прививку от коронавируса в Новосибирской области, рассказываем

Массовая вакцинация против коронавируса проходит в районах Новосибирской области

Массовая вакцинация против коронавируса жителей Новосибирской области стартовала в регионе 18 января – в настоящий момент в районах и в г. Новосибирске уже организовано почти 60 пунктов вакцинопрофилактики. Старт прививочной кампании на базе ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» был представлен в ходе пресс-тура 20 января.

В Мошковском районе, как и во всей области, массовая вакцинация продолжается уже третий день – по словам главного врача центральной районной больницы Олеси Мурашовой, пока что ежедневно прививаются около 40 человек. Вакцина поставляется региональным минздравом в необходимом количестве, недостатка в дозах нет. Прививка ставится как представителям социальной сферы (медицинские работники, учителя и т.д.), так и всем остальным жителям района.

«В район уже поступило 600 доз вакцины, запись производится по медицинской информационной системе, по номеру 124, а также через портал Госуслуг. Кроме того, жители могут получить необходимую консультацию по телефону. Пациента сперва осматривает доктор, и, в случае отсутствия противопоказаний, направляет в прививочный кабинет. Сейчас у нас прививается около 40 человек в день, но мы планируем в ближайшее время открыть второй пункт на базе Сокурской участковой больницы, чтобы максимально охватить население Мошковского района. При необходимости будут сформированы и медицинские мобильные бригады», – отметила Олеся Мурашова.

Напомним, в России стартовала массовая вакцинация против коронавируса. Вакцинация ведется только по предварительной записи на конкретное время, записаться на процедуру можно в регистратуре поликлиники по месту прикрепления, либо на портале Госуслуг. Также главным врачам поручено обеспечить в своих регистратурах работу отдельного телефона, по которому будет идти запись на прививку.

В настоящий момент все поликлиники, включая те, где пункт вакцинации готовится к открытию, формируют списки желающих привиться, записавшихся пригласят на процедуру после поступления препарата в медорганизацию. Вакцину регион получает регулярно, небольшими партиями, ее, сразу после поступления на склад, распределяют по медицинским учреждениям, в зависимости от количества прикрепленного населения.

По состоянию на 20 января 2021 года в Новосибирской области привито против коронавируса 4 826 человек, в том числе двукратно – 2 174 человека. На территорию региона поступило в общей сложности 15 142 дозы двух вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.