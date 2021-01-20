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Детские школы искусств получат особый статус

18:15 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Документ внес в декабре в Госдуму Президент РФ Владимир Путин.

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Школам искусств предложили особый статус

Документ в Госдуму внес Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года.
Регулировать работу детских школ искусств будут по особым правилам. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 20 января.

Документ внес в декабре в Госдуму Президент РФ Владимир Путин.

В том случае, если документ поддержат, в закон об образовании будет внесено такое понятие, как «детская школа искусств» — к ним будут относиться музыкальные, хоровые, художественные, хореографические, театральные, цирковые школы и школы художественных ремесел.

При приёме в колледжи и техникумы, связанные с искусством, предложено отдавать приоритет наиболее одарённым абитуриентам. Минкультуры будет определять число бюджетных мест для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств, а также устанавливать порядок организации занятий детскими школами искусств.
Ранее первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил, что эта инициатива закрепляет статус детских школ искусств как организаций, создаваемых по видам искусств.
Как указано в пояснительной записке к документу, данная инициатива позволит обеспечить непрерывность и преемственность реализации образовательных программ в области искусств.

Источник: pnp.ru

молодежь творчество школа искусств
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