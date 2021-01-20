Требует по суду 9,6 млн рублей КБУ Бердска с экс-директора Александра Кожина. Процесс возобновился через полгода

После длительной экспертизы и допроса специалиста об ущербе муниципальному предприятию, суд снова отложил дело. Ответчик заявляет, что никакой корысти не преследовал.

Александр Кожин уже больше года находится на свободе

Бердский городской суд 20 января 2021 года возобновил рассмотрение уголовного дела экс-директора муниципального Комбината бытовых услуг Александра Кожина. Процесс прерывали в начале июня прошлого года после назначения экспертиз. Но и через полгода после получения выводов экспертов суду понадобилось допросить специалистов и запросить дополнительные документы.

Поэтому заседание по иску КБУ к Кожину снова перенесли. Напомним, что Комбинат требует взыскать с бывшего руководителя 9,6 млн рублей, которые якобы переплатил Кожин Расчетно-кассовому центру за сбор платежей с населения за оплату коммунальных услуг.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» в среду помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова, очередное заседание назначено на 11 февраля.

- Дополнительно запросили документы и эксперт, и судья сказал, что ему надо разобраться. Экспертиза выясняла, был ущерб или нет, но, видимо, она оказалась несостоятельной. Мы доказываем, что ущерба не было, а та сторона - наоборот. Я представил документы из банка, что перечислений не было. Эксперт пошел разбираться дальше, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" 20 января сам Александр Юрьевич причину, по которой суд отложил заседание.

Суть искового заявления

Бердский КБУ направил иск после того, как был вынесен приговор в отношении Александр Кожина и Марины Глазковой - осуждены на три года условно каждый. Они признали вину и раскаялись, но заявили, что хотели, как лучше — избавить бердчан от очередей в кассы по оплате услуг ЖКХ. Дело рассматривалось в особом порядке.

Впрочем, КБУ предъявляет претензии только Кожину. Глазкова и РКЦ проходят по делу в качестве третьего лица. Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск» сам Александр Юрьевич, добровольно платить он не собирается, поскольку не считает себя виновным.

Напомним, что первоначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 160 УК РФ — хищение и растрата. Но в окончательном обвинении статью переквалифицировали на 286-ю — превышение должностных полномочий. Это произошло после бухгалтерской судебной экспертизы.

Суд установил, что с 2013 года КБУ и «Новосибирскэнергосбыт» заключили агентский договор, по которому НЭС от имени Комбината собирает с населения плату за услуги ЖКХ и получает за это вознаграждение. Через год «Новосибирскэнергосбыт» заключает аналогичный договор с частной фирмой РКЦ, установив вознаграждение в размере 0,87% с суммы собранных средств.

Однако в апреле 2015 года Комбинат тоже заключает аналогичный договор с Расчетно-кассовым центром на те же услуги, что и НЭС, только с меньшей ставкой вознаграждения — 0,73%. Таким образом существовали два дублирующих договора, но по второму, как признал суд, деньги фактически не поступали (их уже собирал РКЦ по договору с НЭС).

За три года КБУ перечислил на счет РКЦ в виде агентских процентов 9,6 млн рублей. Кожин, и Глазкова заявили, что они не имели злого умысла, что делали все во благо бердчан, чтобы открылось больше касс по приему денег за коммуналку и люди не падали в обморок, давясь в очередях, как это было в то время.

Адвокат Марины Глазковой Михаил Герасцын тоже акцентировал: его подзащитная не брала деньги себе, не имела корыстной цели обогатиться. На деньги, полученные от муниципального КБУ, коммерческий РКЦ, дескать, покупал оборудования для новых пунктов приема от населения платежей за услуги ЖКХ. При этом гособвинитель и впоследствии судья в приговоре озвучили, кто нес деньги в РКЦ. Это практически весь Бердск — жители домов подавляющего числа управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Кожин полтора года просидел в СИЗО по обвинению в «хищении воды» на 170 млн рублей. Позже сумму ущерба снизили до 5,7 млн. Именно в ходе расследования этого дела всплыл новый эпизод — о растрате 9,6 млн рублей. 10 декабря 2019-го его прямо из зала суда выпустили на свободу. Свое наказание он отбыл за время следствия и суда.

По информации «Курьер. Среда. Бердск» в течение месяца после освобождения Кожин устроился на работу — занял высокую должность в частной электросетевой компании в Новосибирске. По решению суда он не в праве в течение полутора лет занимать должности в муниципальных учреждениях и собственно в мэриях. Может работать на муниципальных предприятиях, а также в органах региональной и федеральной власти.

Александр Юрьевич рассказал 20 января 2021 года, что до сих пор работает в той же компании и в той же должности.

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