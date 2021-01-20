Запустят сервис для проведения собраний собственников жилья в онлайн в России. Как это будет

Правительство утвердило постановление о проведении собраний собственников жилья в электронной форме

На базе портала государственных и муниципальных услуг запустят сервис, который позволит проводить собрания собственников жилья в электронной форме. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Теперь на портале можно будет размещать принятые собственниками решения и сведения об итогах голосований. Кроме того, ресурс будет автоматически информировать жильцов о проведении собраний и хранить итоговые протоколы в электронном виде. Полный спектр возможностей будет доступен в мобильном приложении «Госуслуги.Дом», которое, как ожидается, представят в I квартале 2021 года.

Новый функционал появится благодаря синхронизации портала с Единым государственным реестром недвижимости и государственной информационной системой ЖКХ.

Принятое постановление упростит решение общедомовых проблем и снизит интенсивность личных контактов, что особенно важно на фоне распространения COVID-19.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 24 октября 2011 года №861.

Постановление от 16 января 2021 года №9

Источник: government.ru