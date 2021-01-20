Удалённое образование нуждается в объёмных электронных справочниках

Проводить занятия на дому с помощью коммуникаторов интернета – это не просто дань эпохе цифровых технологий. Такие методики позволяют избежать рисков заражения во время пандемии коронавируса. Одновременно преподаватели и учащиеся осваивают правила и приёмы удалённых уроков. И такие навыки и знания непременно пригодятся всем без исключения в ближайшем будущем. Самостоятельная подготовка в процессе удалённой учёбы постоянно требует наличия под рукой специализированных справочников. Потому что за пояснением каждого понятия или определения обратиться к учителю в этом случае бывает затруднительно. Наличие таких справочных библиотечек в интернете способно существенно облегчить процесс изучения различных предметов. И подобные приложения уже работают на специальных обучающих порталах, предлагающих широкий спектр образовательных услуг.

Хорошим примером подробного структурированного глоссария может послужить справочник проекта fenix.help , в котором представлены все необходимые термины и понятия. В этом справочном каталоге можно быстро найти все определения, необходимые современному школьнику и студенту. При этом база данных постоянно пополняется новыми позициями. Такой удалённый помощник однозначно будет полезен, как при подготовке к экзаменам, так и во время учебного процесса. Безусловными преимуществами этой «википедии» является четкое разделение всех пояснений по предметам и дисциплинам. Простая понятная структура дополняется толковыми определениями, позволяющими быстро запомнить суть конкретного термина. Здесь же предлагается эффективная система поиска, которая облегчает нахождение нужного пункта.

Если ситуация с различными эпидемиями и далее будет усложнять жизнь человечеству, то учёба на дому получит статус безальтернативного способа получения знаний. Эксперты образовательного рынка считают, что в отдалённой перспективе онлайн уроки и семинары станут основным инструментами для организации занятий в школах и институтах. Соответственно нужно уже сегодня расширять разнообразную помощь учащимся, представленную описываемыми справочниками. При этом такие программы могут быть полезными и при очной форме обучения. Так что подобные начинания в сфере дистанционного обучения следует всемерно поощрять и приветствовать.