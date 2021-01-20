20.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Удалённое образование нуждается в объёмных электронных справочниках

16:52 20.01.2021
0

Сегодня дистанционное обучение становится самым популярным методом освоения знаний в системе среднего и высшего образования.

% name% title

Проводить занятия на дому с помощью коммуникаторов интернета – это не просто дань эпохе цифровых технологий. Такие методики позволяют избежать рисков заражения во время пандемии коронавируса. Одновременно преподаватели и учащиеся осваивают правила и приёмы удалённых уроков. И такие навыки и знания непременно пригодятся всем без исключения в ближайшем будущем. Самостоятельная подготовка в процессе удалённой учёбы постоянно требует наличия под рукой специализированных справочников. Потому что за пояснением каждого понятия или определения обратиться к учителю в этом случае бывает затруднительно. Наличие таких справочных библиотечек в интернете способно существенно облегчить процесс изучения различных предметов. И подобные приложения уже работают на специальных обучающих порталах, предлагающих широкий спектр образовательных услуг.

Хорошим примером подробного структурированного глоссария может послужить справочник проекта fenix.help, в котором представлены все необходимые термины и понятия. В этом справочном каталоге можно быстро найти все определения, необходимые современному школьнику и студенту. При этом база данных постоянно пополняется новыми позициями. Такой удалённый помощник однозначно будет полезен, как при подготовке к экзаменам, так и во время учебного процесса. Безусловными преимуществами этой «википедии» является четкое разделение всех пояснений по предметам и дисциплинам. Простая понятная структура дополняется толковыми определениями, позволяющими быстро запомнить суть конкретного термина. Здесь же предлагается эффективная система поиска, которая облегчает нахождение нужного пункта.

Если ситуация с различными эпидемиями и далее будет усложнять жизнь человечеству, то учёба на дому получит статус безальтернативного способа получения знаний. Эксперты образовательного рынка считают, что в отдалённой перспективе онлайн уроки и семинары станут основным инструментами для организации занятий в школах и институтах. Соответственно нужно уже сегодня расширять разнообразную помощь учащимся, представленную описываемыми справочниками. При этом такие программы могут быть полезными и при очной форме обучения. Так что подобные начинания в сфере дистанционного обучения следует всемерно поощрять и приветствовать.

дистанционное обучение удаленное образование
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Цистит лечение в домашних условиях быстро таблетками. Топ -5 лучших средств
18:20 20-01-2021
Цистит лечение в домашних условиях быстро таблетками. Топ -5 лучших средств
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
18:19 20-01-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Упал на рельсы в метро ребенок: Машинист спас и обратился к россиянам
18:16 20-01-2021
Упал на рельсы в метро ребенок: Машинист спас и обратился к россиянам
Детские школы искусств получат особый статус
18:15 20-01-2021
Детские школы искусств получат особый статус
Нехватку вакцины от коронавируса в российских регионах объяснил Кремль
18:01 20-01-2021
Нехватку вакцины от коронавируса в российских регионах объяснил Кремль
Раскрыл свое настоящее имя анонимный художник Duran
18:00 20-01-2021
Раскрыл свое настоящее имя анонимный художник Duran
"Справедливая Россия" объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России"
17:52 20-01-2021
Трижды за сутки устраивали пьяную поножовщину жители Новосибирской области
17:52 20-01-2021
Трижды за сутки устраивали пьяную поножовщину жители Новосибирской области
Пасха 2021 поздравления от всего сердца
17:50 20-01-2021
Пасха 2021 поздравления от всего сердца
Как можно следить за человеком через смартфон, объяснили в Роскачество
17:45 20-01-2021
Как можно следить за человеком через смартфон, объяснили в Роскачество