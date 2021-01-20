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"Справедливая Россия" объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России"

17:52 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Соглашение об объединении будет подписано в ближайшие дни.

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"Справедливая Россия" объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России"

Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединятся, соответствующее соглашение может быть подписано до конца недели. Об этом в среду сообщил ТАСС первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов.

"Это не слухи, это действительно так. Произойдет объединение наших трех партий. Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. Была поставлена цель - создать левую партию, левопатриотическую", - сказал Емельянов.

По его словам, соглашение об объединении будет подписано в ближайшие дни. "Завтра будет президиум партии, на котором будут одобрены принципы объединения. Я думаю, что к концу недели может состояться официальное подписание", - уточнил парламентарий.

Слияние, подчеркнул он, направлено на реализацию "левых ценностей и программ" в политике государства. Депутат также не исключил изменение названия партии, отметив, что согласованной версии пока нет.

В свою очередь в партии "Патриоты России" сообщили ТАСС, что также планируют рассмотреть вопрос об объединении. "Мы поддерживаем это предложение [об объединении], завтра на политсовете будем обсуждать", - сказала заместитель председателя партии "Патриоты России" Надежда Корнеева.

Источник: ТАСС

выборы коалиция партия
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