Трижды за сутки устраивали пьяную поножовщину жители Новосибирской области

Трижды за сутки новосибирцы устраивали поножовщину во время застолья

19 января около 19.00 в больницу города Каргат была доставлена 54-летняя жительница поселка Гавриловка с колото-резаным ранением брюшной полости. При поступлении женщина пояснила, что ранение нанес её сожитель в ходе возникшей ссоры во время распития спиртных напитков.

Сотрудниками полиции был задержан ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств 56-летний житель этого же поселка. Получены признательные показания.

Аналогичное преступление в 03.45. произошло в гроде Искитиме. Во время совместного распития алкоголя в ходе внезапно возникшей ссоры на почве ревности раннее не судимая 30-летня жительница деревни Усть-Чем Искитимского района нанесла колото-резаное ранение 33-летней жительнице Искитима.

Подозреваемая была задержана полицейскими.

Через час в 05.45 в этот же день бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение города Куйбышев был доставлен 18-летний житель этого же города с колото-резаным ранением грудной клетки. При поступлении пояснил, что ранением ему нанес знакомый.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по месту жительства был задержан ранее судимый за кражу 20-летний житель города Куйбышев. Как установили полицейские, подозреваемый нанес потерпевшему ранение в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.