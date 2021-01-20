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Нехватку вакцины от коронавируса в российских регионах объяснил Кремль

18:01 20.01.2021 Фото: Кремлин.ру
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По словам пресс-секретаря президента, процесс массовой вакцинации от коронавируса отладят в ближайшее время.

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В Кремле объяснили нехватку вакцин от COVID-19 для россиян
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Нехватку вакцины от коронавируса в российских регионах объяснил КремльГде можно поставить прививку от коронавируса в Новосибирской области, рассказываемЕщё 1204 новостей

Нехватка вакцин от коронавируса, которая может временно возникать в отдельных регионах, связана с обширной географией РФ и производством, пока набирающим обороты. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В СМИ сообщалось, что регионы Урала приостановили вакцинацию от коронавируса в связи нехваткой препаратов. Отвечая на вопросы, с чем связан дефицит и видят ли в Кремле вину регионов в этом, Песков заявил: "Разумеется, речь идет об обширной географии нашей страны".

"Речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины, - пояснил он. - Очень масштабная задача. И, конечно, нельзя исключать, что где-то с учетом роста спроса на эту вакцину могут возникать временные затруднения".

По словам Пескова, российские власти оперативно реагируют на временные затруднения, возникающие при массовой вакцинации от ковида. В ближайшее время процесс вакцинации отладят, а сбои будут устранены.

Представитель Кремля заметил, что с учетом роста спроса на вакцину могут возникать временные затруднения, но они связаны с обширной географией России и с тем, что производство пока только набирает обороты.

Песков подчеркнул, что власти оперативно реагируют на такие ситуации, принимаются необходимые меры. "Конечно, в самое ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев", - заверил он.

вакцинация дефицит коронавирус Дмитрий Песков
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