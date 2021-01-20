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Лохотроном назвал сбор денег на "расследования" ФБК Песков

18:52 20.01.2021 Фото: Кадр из нашумевшего расследования
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"И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам", - добавил представитель Кремля.

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Тот самый "дворец"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал лохотроном сбор денег на "расследования" ФБК (включен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
"Что еще можно в этом контексте сказать и, наверное, нужно сказать, чувствую необходимость в этом: что в конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон", - заявил Песков журналистам, комментируя расследование Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике.
"И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам", - добавил представитель Кремля.
Он отметил, что у жуликов постоянно совершенствуются "способы изъятия денег у населения", и призвал: "Подумайте десять раз".
В беседе с журналистами в среду Песков назвал новое расследование Навального голословными утверждениями, чушью и компиляцией. Представитель Кремля подчеркнул, что президенту вменяют то, чего не существует, вся его собственность ежегодно декларируется, передает РИА Новости.
 дворец геленджик коррупция оппозиция расследование Алексей Навальный Владимир Путин Дмитрий Песков ФБК
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