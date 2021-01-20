Лохотроном назвал сбор денег на "расследования" ФБК Песков

"Что еще можно в этом контексте сказать и, наверное, нужно сказать, чувствую необходимость в этом: что в конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон", - заявил Песков журналистам, комментируя расследование Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике.

"И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам", - добавил представитель Кремля. Он отметил, что у жуликов постоянно совершенствуются "способы изъятия денег у населения", и призвал: "Подумайте десять раз". В беседе с журналистами в среду Песков назвал новое расследование Навального голословными утверждениями, чушью и компиляцией. Представитель Кремля подчеркнул, что президенту вменяют то, чего не существует, вся его собственность ежегодно декларируется, передает РИА Новости