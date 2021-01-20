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Суд перенес заседание по делу Навального о клевете из-за его карантина

19:51 20.01.2021 Фото: Кадр из обращения Навального
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Под роликом фронтовика блогер написал комментарии, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает.

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Мировой суд в Москве 5 февраля продолжит рассмотрение дела в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

"Судебное заседание назначено на 5 февраля", - сказал адвокат. Суд планировал рассмотреть дело в среду, однако вынужден был перенести заседание в связи с тем, что Навальный находится на карантине после ареста на 30 суток.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня блогер в своем телеграм-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом блогер написал комментарии, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину блогер не признает.

арест карантин клевета оппозиция Алексей Навальный Игнат Артеменко ФБК
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Может для Навального уже нужно придумать отдельную статью? Какую например?

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