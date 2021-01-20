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Ищут двойное гражданство у депутатов Госдумы

19:19 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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"Мы сделали запросы во все госструктуры, правоохранительные органы, которые могут этой информацией владеть, – Министерство иностранных дел, Службу внешней разведки, ФСБ, МВД, прокуратуру. И мы получили официальные ответы", - сообщил Володин.

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Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции  заявил, что второе гражданство не обнаружено ни у одного из проверенных депутатов

«Все названные фамилии изучили, направили запросы в федеральные органы. Это было поручено сделать Комитету по безопасности и противодействию коррупции. У нас на сегодняшний день нет данных, что у депутатов есть второе гражданство», — сказал Вячеслав Володин.

Ранее после заявления депутата фракции КПРФ Дениса Парфенова о наличии у части депутатов второго гражданства Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции, а также Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительство у ряда депутатов. Подтверждений заявлениям не было.

«Либо дайте материалы, либо за слова отвечайте», — обратился Председатель ГД к депутатам. «Материал – на стол. Лучше – в Комитет», — призвал Вячеслав Володин.

«Материалов в Комитете от Парфенова, кроме его обращения, не имеется. Ни одного материала, подтверждающего доводы, эти яркие заявления, «изобличающие» депутатов ГД, не имеется. Мы сделали соответствующие запросы во все государственные структуры, правоохранительные органы, которые могут этой информацией владеть, – Министерство иностранных дел, Службу внешней разведки, ФСБ, МВД, прокуратуру. И мы получили из этих органов официальные ответы за подписью руководителей органов о том, что информации о наличии у депутатов – список прилагается – второго гражданства не имеется», — сказал Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он сообщил, что о результатах проинформированы руководители всех фракций ГД.

«На сегодня у нас нет данных о том, что депутаты Государственной Думы имеют второе гражданство», — заключил он.

Источник : Госдума

двойное гражданство депутаты коррупция фамилии Вячеслав Володин Денис Парфенов КПРФ Госдума
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