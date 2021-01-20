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После смерти Юлии Началовой у нее родился ребенок от суррогатной матери

23:50 20.01.2021 Фото: wikimedia.org
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Ребенок живет с отцом, часто видится с родителями Юлии.

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Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года

Стало известно о ребенке покойной российской певицы Юлии Началовой от суррогатной матери. Об этом сообщает Super.ru.

Издание рассказало о сыне артистки, родившемся после ее смерти. Это ребенок Началовой и ее последнего возлюбленного — судьи Вячеслава Кудри.

Певица познакомилась с будущим отцом своего сына, когда судилась с бывшем мужем Александром Фроловым. Пара мечтала завести детей, и Юлия решилась на экстракорпоральное оплодотворение, но из-за слабого здоровья не могла выносить ребенка. После попыток забеременеть остался биоматериал — замороженная яйцеклетка Началовой, которую врачи использовали для того, чтобы дать возможность суррогатной матери выносить плод. Сын Началовой и Кудри появился на свет уже после смерти матери.

Ребенок живет с отцом, часто видится с родителями Юлии и ее дочерью от второго брака, 14-летней Верой Алдониной.

Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года. Певице было 38 лет.

Источник: lenta.ru

артистка смерть суррогатная мать сын Юлия Началова Super.ru
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