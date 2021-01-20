Новые 11 препаратов для лечения коронавируса назвал эффективными Мурашко

Он отметил, что в начале пандемии в России, как и в большинстве стран, возникла проблема дефицита медицинской продукции, но оперативная разработка регуляторных механизмов позволила быстро решить этот вопрос.

А для тех, кто сомневается в надежности представленных двух вакцин—поступили документы на третью

В России разработали одиннадцать эффективных лекарств против коронавирусной инфекции. Также в стране зарегистрировали несколько инновационных препаратов для лечения COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Совета Федерации 20 января.

Он отметил, что в начале пандемии в России, как и в большинстве стран, возникла проблема дефицита медицинской продукции, но оперативная разработка регуляторных механизмов позволила быстро решить этот вопрос.

«Мы сложно и напряженно работали. Результатом стало не просто изменение регуляторики и обеспечение рынка необходимой медицинской продукцией и преодоление кризиса средств индивидуальной защиты, но и разработка и регистрация 11 новых лекарственных препаратов, эффективных в борьбе с COVID-19», — сказал Мурашко.

Также, по его словам, в России зарегистрировали новые препараты. «Для лечения коронавирусной инфекции инновационных препаратов зарегистрировано несколько в этом году. Таких вот ярких сегодня около трёх препаратов», — добавил министр.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — она получила название «Спутник V». Её разработал Центр имени Н.Ф. Гамалеи. В стране также государственным научным центром «Вектор» разработана вакцина «ЭпиВакКорона» на основе синтетических пептидов.

Кроме того, Мурашко заявил, что в ведомство поступили документы на регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова.