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Три основы идеологии Путина назвали в Кремле: Все для россиян

20:44 20.01.2021 Фото: kremlin.ru
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Песков добавил, что идеи либерализма "очень близки Путину". Однако "либерализм либерализму рознь".

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Песков назвал процветание России главной идеологией Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идеология Владимира Путина связана с процветанием граждан, а не с заграницей, на нём основаны и внешнеполитические цели. Так он прокомментировал слова экс-посла США в РФ Майкла Макфола о том, что российский лидер якобы придерживается "антизападных, антиамериканских и антилиберальных" ценностей.

— Нет, идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина — это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина, вот основа идеологии Путина, а всё остальное уже, как вы понимаете, внешнеполитические цели, внешнеполитическая идеология, развитие наших отношений с другими странами зиждется именно на вот этой основной цели. Всё должно быть в интересах России и для россиян, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что идеи либерализма "очень близки Путину". Однако "либерализм либерализму рознь".

— Можно ли сейчас говорить о том, что кого-то могут привлекать идеи американского либерализма? Весьма сомнительная постановка вопроса, которая как минимум способна стать темой для серьёзной дискуссии, — отметил он.

Напомним, в августе 2020 года Посольство России в Вашингтоне прокомментировало доклад Госдепа об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды". В дипмиссии назвали его попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира.

антизападные ценности идеология либерализм процветание граждан Владимир Путин Дмитрий Песков Макфлоу Кремль
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От редакции

Россия в приоритете?

Аноним, 20 января 2021 20:59
Смешно

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