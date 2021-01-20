Путин: "Кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы? Слава Богу"

С такого неожиданного вопроса президент начал совещание по развитию Евразийского экономического союза. Сам глава государства на Крещение окунался в прорубь, перекрестившись.

Путин традиционно окунается в прорубь на Крещение

Совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС

Владимир Путин провёл 20 января в режиме видеоконференции.

И начал президент с неожиданного вопроса:

- Уважаемые коллеги, добрый день! Первый вопрос: из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы, всё в порядке, все на рабочих местах? Слава Богу.

Далее президент перешел к повестке:

-Наше сегодняшнее совещание посвящено стратегически важной, приоритетной теме – развитию интеграционных процессов. Ключевое значение здесь, конечно же, принадлежит Евразийскому экономическому союзу, который мы с партнёрами создали 6 лет назад.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 19 января Путин окунулся в крещенскую прорубь в Подмосковье - трижды, перекрестившись. Купание президента в Крещение попало на видео.