Путин: "Кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы? Слава Богу"

Совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС
Владимир Путин провёл 20 января в режиме видеоконференции.
И начал президент с неожиданного вопроса:
- Уважаемые коллеги, добрый день! Первый вопрос: из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы, всё в порядке, все на рабочих местах? Слава Богу.
Далее президент перешел к повестке:
-Наше сегодняшнее совещание посвящено стратегически важной, приоритетной теме – развитию интеграционных процессов. Ключевое значение здесь, конечно же, принадлежит Евразийскому экономическому союзу, который мы с партнёрами создали 6 лет назад.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 19 января Путин окунулся в крещенскую прорубь в Подмосковье - трижды, перекрестившись. Купание президента в Крещение попало на видео.