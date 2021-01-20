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Названа категория россиян, получивших досрочную пенсию в январе 2021 года

20:03 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Новая норма закона позволяет выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

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Такая норма позволяет выйти на пенсию раньше на 2 года

Около 400 новосибирцев стали получателями досрочной страховой пенсии по старости за длительный стаж за два года.

С января 2019 года в пенсионном законодательстве появилось новое основание для назначения досрочной страховой пенсии по старости – это длительный стаж. За установлением данной пенсии имеют право обратиться мужчины, у кого стаж составляет не менее 42 лет и женщины со стажем  37 лет. Новая норма закона позволяет выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. За два в нашем регионе досрочная страховая пенсия по старости за длительный стаж назначена почти 400 новосибирцам.

-Обращаем внимание, что при установлении досрочной пенсии за длительный стаж при исчислении страхового стажа в него включаются только периоды работы и иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности (например, больничный). Нестраховые периоды, например, служба в армии по призыву, отпуск по уходу за ребенком и другие не включаются в расчёт при досрочном назначении пенсии за длительный стаж, - сообщили в ПФР.

400 Новосибирцев длительный стаж досрочная пенсии ПФР
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