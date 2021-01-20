Задержали борца с коррупцией из отдела МВД за взяточничество

По предварительным данным следствия, правоохранитель получил через посредника взятку в 250 тысяч рублей "за не проведение процессуальной проверки и не привлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство коммерческой фирмы". Подчеркивается, что подозреваемый был задержан с поличным в момент получения денег. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.