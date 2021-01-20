20.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Путин поздравил Кадырова с уничтожением последних боевиков в Чечне

21:14 20.01.2021 Фото: kremlin.ru
1 0

В операции принимали участие структуры Росгвардии и также оперативного полка Чеченской Республики, участвовал также лично Рамзан Кадыров.

% name% title
Путин поздравил Кадырова по телефону

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Аслана Бютукаева, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа", - сказал Песков.

Он отметил, что все участники этой операции будут представлены к государственным наградам.

"В операции принимали участие структуры Росгвардии и также оперативного полка Чеченской Республики, участвовал также лично Рамзан Кадыров. <...> В настоящее время в Чечне выполняется идентификация личностей уничтоженных бандитов", - добавил Песков.

Как сообщил Кадыров в среду в своем Telegram-канале, в Чечне были уничтожены шесть боевиков из банды Бютукаева, включая ее лидера. Кадыров отметил, что "с бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено".

боевики поздравил с уничтожением терроризм Чечня Дмитрий Песков Рамзан Кадыров Владимир Путин Батюкаев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Путину удалось справиться с террористической угрозой в стране?

Аноним, 20 января 2021 22:43
НВР: Конечно справился. В очередной раз. И, несомненно, - успешно.
===========
- Вы слышали, Рабиновича расстреляли?
- Как опять?
- Тише, тише - вон он идет.
===========
Путин: - Повышения пенсионного возраста никогда НЕ БУДЕТ!!! ...
Эхо: - будет ... - будет ... - будет ...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как понять что ты ведьма?
22:50 20-01-2021
Как понять что ты ведьма?
Скончался прямо на уроке 10-классник. СК выясняет причины смерти
22:43 20-01-2021
Скончался прямо на уроке 10-классник. СК выясняет причины смерти
Овариально менструальный цикл. Женщина и ее половая система от зачатия до смерти
22:20 20-01-2021
Овариально менструальный цикл. Женщина и ее половая система от зачатия до смерти
Взорвался дом престарелых в Мадриде: СМИ сообщают о трех жертвах
22:17 20-01-2021
Взорвался дом престарелых в Мадриде: СМИ сообщают о трех жертвах
Покаяния потребовала от России Украина: "Мы разошлись", заявил Киев
22:09 20-01-2021
Покаяния потребовала от России Украина:
Закроют улицу в Новосибирске: объезжать пробки станет невозможно
22:01 20-01-2021
Закроют улицу в Новосибирске: объезжать пробки станет невозможно
Японское аниме "Тетрадь смерти" запретили показывать в России
21:53 20-01-2021
Японское аниме
Сильные заговоры на любовь мужчины
21:50 20-01-2021
Сильные заговоры на любовь мужчины
Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида. Есть разрушения. Смотрите видео
21:31 20-01-2021
Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида. Есть разрушения. Смотрите видео
Где делают прививки от коронавируса в общественных местах Москвы выездные бригады с 20 января 2021, рассказали в мэрии 4
21:27 20-01-2021
Где делают прививки от коронавируса в общественных местах Москвы выездные бригады с 20 января 2021, рассказали в мэрии