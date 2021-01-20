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Где делают прививки от коронавируса в общественных местах Москвы выездные бригады с 20 января 2021, рассказали в мэрии

21:27 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. Принимать желающих будут с 10:00 до 21:00. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМC (при наличии).

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В Москве организовали выездные бригады вакцинации в популярных городских локациях, в том числе в торговых центрах

C 20 января в популярных общественных местах заработали выездные бригады, которые делают прививки от COVID-19. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Чтобы защитить свое здоровье могло максимальное количество жителей столицы, в том числе и те, кто по каким-то причинам не не может посетить поликлинику по месту жительства, мы решили организовать выездные бригады вакцинации в популярных городских локациях. Начиная с сегодняшнего дня сделать прививку против коронавируса можно во флагманском офисе “Мои документы” ЦАО в ТРЦ “Афимолл Сити”, фуд-молле “Депо”, театре “Геликон-опера” и двух торговых центрах. В местах работы мобильных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины», — рассказала она.

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. Принимать желающих будут с 10:00 до 21:00. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМC (при наличии).

В торговых центрах «Океания» и «Город» прививку можно сделать до 26 января включительно. С 27 января по 2 февраля вакцинация продолжится в торговых центрах «Саларис» и «Л-153», а с 3 по 9 февраля — в торговых центрах Columbus и «Калейдоскоп». В этих точках выездные бригады будут работать по одной неделе. Они будут возвращаться туда спустя 21 день после первой прививки, чтобы ввести второй компонент.

Сама процедура длится около 40 минут: 10–15 минут требуется на медицинский осмотр и прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. Запись на введение второго компонента вакцины проходит в день первой прививки. Дату и время врач назначает по согласованию с жителем.

График работы выездных бригад

Также пройти вакцинацию от коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Кроме того, привиться можно в 42 частных клиниках («Медси», Европейский медицинский центр, «Инвитро», «Доктор рядом», «Семейный доктор» и другие). При этом сама вакцина для жителей бесплатна, но услугу клиники по введению препарата нужно оплатить.

выездные бригады коронавирус москва общественные места прививки Анастасия Ракова
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От редакции

Вы бы согласились сделать прививку в торговом центре?

Аноним, 20 января 2021 22:04
НВР:
Да
Аноним, 20 января 2021 22:20
Если голосовали за обнуление в палатках и на пеньках, то это не удивительно. "Если в туалете поймают... то и в сортире уколют".
Аноним, 20 января 2021 22:23
НВР:да.
Аноним, 20 января 2021 22:35
Какое нам дело до Москвы? Лучше бердчанам подробно расскажите, когда и как будут вакцинировать и какой вакцинрй, а также когда появится вакцина от Вектора?

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