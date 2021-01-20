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Покаяния потребовала от России Украина: "Мы разошлись", заявил Киев

22:09 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Глава украинского МИД надеется, что когда-нибудь российский лидер приедет на Украину и поклонится монументу воевавшим в Донбассе силовикам и участникам нацбатов. Он добавил, что это не шутка и не троллинг.

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Украина и Россия разошлись и движутся по разным траекториям развития

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба захотел покаяния от президента России. Об этом дипломат заявил в интервью газете "День".

Кулеба надеется, что когда-нибудь российский лидер приедет на Украину и поклонится монументу воевавшим в Донбассе силовикам и участникам нацбатов. Он добавил, что это не шутка и не троллинг.

"Я не говорил, какой президент, но такой визит обязательно будет", — уверен глава МИД Украины.

Кроме того, Кулеба назвал одну из стратегических задач Киева на сегодняшний день. По его мнению, необходимо разъединить в сознании Запада представление о России и Украине на всех уровнях, так как это две независимые страны с разными политическими векторами.

"Всем должно стать очевидным, что мы разошлись и движемся по разным траекториям развития несмотря на соседство и исторические связи", — отметил Кулеба.

Вместе с тем чиновник назвал Россию "травмой Украины" и заявил, что с ней связан самый худший период истории страны. По его мнению, Киев должен взять в свои руки процесс налаживания отношений с Москвой и занять в нем лидерскую позицию, иначе, как считает Кулеба, Россия сделает это на своих условиях.

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба регулярно делает недружественные заявления в адрес России. Так, он заявил о том, что Крым сам "выскользнет" из рук Москвы и станет украинским, передает РИА Новости.

крым покаяние россия украина Дмитрий Кулеба
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