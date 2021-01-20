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Закроют улицу в Новосибирске: объезжать пробки станет невозможно

22:01 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ограничения проезда около площадей Будагова и Труда в Новосибирске из-за строительства четвертого моста через Обь продлятся до 2023 года.

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Водители, примите к сведенью, дабы не нарушить свои планы

В Ленинском районе Новосибирска улицу Планировочную временно закроют для проезда. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска 20 января.

​Ограничения проезда около площадей Будагова и Труда в Новосибирске из-за строительства четвертого моста через Обь продлятся до 2023 года. Сохранятся и вызванные этими ограничениями пробки.

По информации мэрии, движение на улице Планировочной ограничат около дома №7 с 20 января до 2 февраля. Причина — проведение работ на теплотрассе. Если энергетики уложатся раньше срока, движение возобновят быстрее.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — предупреждают в мэрии.

В Новосибирске с начала декабря особенно затруднено движение в районе площадей Будагова и Труда. Из-за строительства четвертого моста пришлось частично перекрыть проезжую часть. Сужение дороги ежедневно вызывает пробки. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, раньше окончания 2022 года ограничения не снимут.

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