20.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Скончался прямо на уроке 10-классник. СК выясняет причины смерти

22:43 20.01.2021 Фото: СКР
0

Подросток потерял сознание на физике. Сотрудники лицея вызвали скорую помощь. Но вернуть его к жизни не удалось. Мальчик был сыном известного в Шахтах бизнесмена.

% name% title
Причины трагедии в городе Шахты выясняет СК

В городе Шахты следователи выясняют обстоятельства смерти подростка во время занятий. Трагедия произошла около полудня 20 января в одном из учебных заведений города.

Десятиклассник потерял сознание прямо во время урока по физике. Сотрудники лицея вызвали скорую помощь. Когда на вызов прибыли две бригады медиков, ученик уже был в состоянии клинической смерти. Вернуть его к жизни не удалось.

Следственным комитетом РФ по Ростовской области организована доследственная проверка. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, прокуратура контролирует вопрос, связанный с причинами смерти подростка, организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций.

Также взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом, сообщили в надзорном ведомстве.

По данным местных СМИ, подросток был старшим ребенком в многодетной семье известного в Шахтах бизнесмена, владельца крупного ресторана. Также сообщается, что в образовательном учреждении по утрам перед занятиями измеряют температуру каждого ученика, и 20 января не было исключением. По информации на сайте лицея, мальчик занимался легкой атлетикой, был призером городских соревнований.

доследственная проверка обстоятельства смерти потерял сознание урок
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что могло стать причиной смерти?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как понять что ты ведьма?
22:50 20-01-2021
Как понять что ты ведьма?
Скончался прямо на уроке 10-классник. СК выясняет причины смерти
22:43 20-01-2021
Скончался прямо на уроке 10-классник. СК выясняет причины смерти
Овариально менструальный цикл. Женщина и ее половая система от зачатия до смерти
22:20 20-01-2021
Овариально менструальный цикл. Женщина и ее половая система от зачатия до смерти
Взорвался дом престарелых в Мадриде: СМИ сообщают о трех жертвах
22:17 20-01-2021
Взорвался дом престарелых в Мадриде: СМИ сообщают о трех жертвах
Покаяния потребовала от России Украина: "Мы разошлись", заявил Киев
22:09 20-01-2021
Покаяния потребовала от России Украина:
Закроют улицу в Новосибирске: объезжать пробки станет невозможно
22:01 20-01-2021
Закроют улицу в Новосибирске: объезжать пробки станет невозможно
Японское аниме "Тетрадь смерти" запретили показывать в России
21:53 20-01-2021
Японское аниме
Сильные заговоры на любовь мужчины
21:50 20-01-2021
Сильные заговоры на любовь мужчины
Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида. Есть разрушения. Смотрите видео
21:31 20-01-2021
Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида. Есть разрушения. Смотрите видео
Где делают прививки от коронавируса в общественных местах Москвы выездные бригады с 20 января 2021, рассказали в мэрии 4
21:27 20-01-2021
Где делают прививки от коронавируса в общественных местах Москвы выездные бригады с 20 января 2021, рассказали в мэрии