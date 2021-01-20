Скончался прямо на уроке 10-классник. СК выясняет причины смерти

Подросток потерял сознание на физике. Сотрудники лицея вызвали скорую помощь. Но вернуть его к жизни не удалось. Мальчик был сыном известного в Шахтах бизнесмена.

Причины трагедии в городе Шахты выясняет СК

В городе Шахты следователи выясняют обстоятельства смерти подростка во время занятий. Трагедия произошла около полудня 20 января в одном из учебных заведений города.

Десятиклассник потерял сознание прямо во время урока по физике. Сотрудники лицея вызвали скорую помощь. Когда на вызов прибыли две бригады медиков, ученик уже был в состоянии клинической смерти. Вернуть его к жизни не удалось.

Следственным комитетом РФ по Ростовской области организована доследственная проверка. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, прокуратура контролирует вопрос, связанный с причинами смерти подростка, организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций.

Также взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом, сообщили в надзорном ведомстве.

По данным местных СМИ, подросток был старшим ребенком в многодетной семье известного в Шахтах бизнесмена, владельца крупного ресторана. Также сообщается, что в образовательном учреждении по утрам перед занятиями измеряют температуру каждого ученика, и 20 января не было исключением. По информации на сайте лицея, мальчик занимался легкой атлетикой, был призером городских соревнований.